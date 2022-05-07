نادي الهلال ينوي التعاقد مع المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي مهتم بالنيجيري أنطوني نواكايمي لاعب نادي طرابزون سبور التركي.

ووفقا لصحيفة ”goalballlive“ النيجيرية، فإن الهلال يرغب في التعاقد مع المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على ضمك https://t.co/C85L5a1nmh pic.twitter.com/Fwbjw7Coog — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

وينتهي عقد أنطوني نواكايمي البالغ من العمر 33 عاما مع النادي التركي في صيف 2022، وقد انضم إليه في 2018.

وشارك أنطوني نواكايمي مع طرابزون سبور هذا الموسم في تسجيل 12 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 33 مباراة في مختلف المسابقات، بحسب موقع ”transfermarkt“.

ولعب أنطوني نواكايمي لعدة أندية مثل: جامعة كلوج ونادي بترولول بلويشتي، كما يشارك المنتخب النيجيري منذ 2017.

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وسعى الهلال للتعاقد مع أنطوني نواكايمي منذ 2020، حيث ذكرت وقتها وسائل إعلام تركية أن الهلال قدم عرضا بـ8 ملايين يورو لضم اللاعب، وقالت إن اللاعب اشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ نحو 5 ملايين يورو، لكن طرابزون سبور رفض العرض.

فوز درامي

وحقق الهلال فوزا دراميا على مضيفه ضمك بنتيجة 4/2، في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

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ومنح الحكم شكري الحنفوش ضمك ضربة جزاء سجل منها إيميليو زيلايا هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، غير أن مصعب فهد الجوير عدل النتيجة للهلال في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم ضمك مجددا وهذه المرة بهدف من توقيع منصور حمزي في الدقيقة 40 بضربة رأسية، اكتفى عبدالله المعيوف حارس الهلال بمشاهدتها وهي تلج الشباك.

وعدل البرازيلي ماثيو بيريرا النتيجة للهلال في الدقيقة 75 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع المهاجم المالي موسى ماريغا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلا فشل مدافعي ضمك في إبعاد الكرة.

وسجل أوديون إيغالو الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 90+2.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 52 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة من 26 مباراة.

ويتقدم الهلال بنقطة واحدة عن النصر الذي لعب 26 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الاتفاق يوم الأربعاء 11 مايو ثم مع الاتحاد يوم 15 مايو.

ونجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، في حين كان آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي في موسم 2008/2009.