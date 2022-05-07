بالأرقام.. فرص الهلال والاتحاد في الفوز بالدوري السعودي

نجا الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين من فخ ضمك، وكذلك نجا من الخسارة الثانية على التوالي بعد هزيمته في مباراة مؤجلة أمام الفيحاء الأسبوع الماضي، ليحول تأخره مرتين إلى فوز 4/2 على مضيفه ضمك مفاجأة الموسم.

وقلص الهلال حامل اللقب الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى تسع نقاط لكنه خاض 25 مباراة مقابل 26 للعميد، لكن يوم الأربعاء المقبل سيخوض الهلال مباراته المؤجلة أمام الاتفاق ويحتاج فيها للفوز ولا شيء غيره لاستمرار المنافسة على اللقب.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على ضمك https://t.co/C85L5a1nmh pic.twitter.com/Fwbjw7Coog — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

وفي حال فوز الهلال على الاتفاق يصبح رصيده 55 نقطة ويتقلص الفارق مع الاتحاد إلى ست نقاط فقط قبل أربع جولات على النهاية.

ولا شك أن الهلال استفاد من تعثر الاتحاد بتعادله 4/-4 على ملعب الفتح يوم الجمعة، لكنه بحاجة للفوز في المباريات الخمس المقبلة ليصل رصيده إلى 67.

وحتى يحتفظ الهلال بلقبه يجب ألا يتخطى رصيد الاتحاد 67 نقطة، وهو أمر صعب في ظل تبقي أربع مباريات له ورصيده الحالي 61 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي.. صراع شرس للغاية https://t.co/uOb6DrU4Kq pic.twitter.com/nf6zXWpeqJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

مباريات الفريقين

يتبقى لفريق الاتحاد أربع مباريات أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن، أما الهلال لديه خمس مباريات أمام الاتفاق والاتحاد وأبها والفتح والفيصلي.

وعقب مواجهة الاتفاق سيصطدم الهلال بالاتحاد في جدة، وهي مباراة ستحسم بشكل كبير شكل الصراع بين الفريقين على اللقب، إذ إن فوز ”العميد“ سيوسع الفارق إلى تسع نقاط، في حال فوز الهلال على الاتفاق، قبل ثلاث جولات على النهاية، وسيحتاج بعدها للفوز على الطائي لحسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2009 بصرف النظر عن باقي نتائج حامل اللقب.

أما فوز الهلال على الاتحاد في جدة سيقلص الفارق إلى ثلاث نقاط ويجعل الصراع بينهما يستمر حتى النهاية؛ نظرا لأن الفارق لن يكون كبيرا حينها.

علي البليهي يعترض على قرار رامون دياز في مباراة الهلال وضمك (فيديو) https://t.co/Arpok8qCz3 pic.twitter.com/vRd1zJYn7x — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

تتويج الاتحاد

ويحتاج اتحاد جدة للفوز على الهلال ثم الفوز على الطائي على التوالي ليصل للنقطة 67، وسيحسم وقتها بشكل رسمي بطولة الدوري دون النظر لنتائج الهلال القادمة أو لنتائج باقي الخصوم.

ومن حيث عدد النقاط يحتاج اتحاد جدة إلى ست نقاط متتالية، بينها نقاط مباراة الهلال، وذلك نظرا لأنه سيحرم حامل اللقب من مباراة بـ6 نقاط.

أما في حال خسارة الهلال أو تعادله مع الاتفاق سيحتاج الاتحاد أيضا لفوزه على الهلال، وحينها سيتوج باللقب قبل ثلاث جولات على النهاية.