ترتيب هدافي الدوري السعودي.. صراع شرس للغاية

يشتعل الصراع على جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين مع تبقي 4 جولات على نهاية المسابقة.

وسجل أوديون إيغالو هدفا في فوز الهلال 4/2 على ضمك، وسجل أندرسون تاليسكا هدفين في فوز النصر 4/2 على الشباب، كما سجل عبدالرزاق حمدالله هدفا على الفتح في التعادل 4/4 مع الاتحاد.

ويتصدر المهاجم النيجيري وديون إيغالو لاعب الهلال جدول الترتيب وسجل 20 هدفا بواقع 8 أهداف مع الهلال و12 هدفا مع الشباب، ويأتي البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد في المركز الثاني وسجل 17 هدفا، ويتبعه تاليسكا لاعب الاتحاد وقع على 16 هدفا ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

وفي المركز الرابع على جدول ترتيب الهدافين يأتي ليندر توامبا لاعب التعاون وسجل 15 هدفا، وسجل عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد 14 هدفا ويحتل المركز الخامس.

وتتبقى 4 مباريات لكل من الاتحاد والنصر والشباب، في حين تتبقى 5 مباريات للهلال.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الهلال والطائي والاتفاق والباطن، في حين يلعب الهلال مع الاتفاق والاتحاد وأبها والفتح والفيصلي، أما النصر فسيلعب مع الرائد والأهلي والحزم والفتح.

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، في حين كان آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي في موسم 2008/2009.

وفيما يلي ترتيب هادفي الدوري السعودي:

1. أوديون إيغالو، الهلال، 20 هدفا

2. رومارينيو، الاتحاد، 17 هدفا.

3. آندرسون تاليسكا، النصر، 16 هدفا.

4. ليندر توامبا، التعاون، 15 هدفا.

5. عبدالرزاق حمدالله، الاتحاد، 14 هدفا.