ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على ضمك

حقق نادي الهلال فوزا دراميا على مضيفه ضمك بنتيجة 4/2، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومنح الحكم شكري الحنفوش ضمك ضربة جزاء سجل منها إيميليو زيلايا هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، غير أن مصعب فهد الجوير عدل النتيجة للهلال في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم ضمك مجددا وهذه المرة بهدف من توقيع منصور حمزي في الدقيقة 40 بضربة رأسية، اكتفى عبدالله المعيوف حارس الهلال بمشاهدتها وهي تلج الشباك.

وعدل البرازيلي ماثيو بيريرا النتيجة للهلال في الدقيقة 75 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

تسديدة قوية من مصعب الجوير تعادل النتيجة 🚀 ضمك 1 × 1 الهلال#ضمك_الهلال⁩

⁦#SSC⁩ | ⁦#SPL pic.twitter.com/JcJ71isTzm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 7, 2022

ووقع المهاجم المالي موسى ماريغا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا فشل مدافعي ضمك في إبعاد الكرة.

وسجل أوديون إيغالو الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 90+2.

ضمك يتقدم مجددا على الهلال بواسطة منصور حمزي ⚽️ ضمك 2 × 1 الهلال#ضمك_الهلال⁩

⁦#SSC⁩ | ⁦#SPL pic.twitter.com/IpOwQ1QJ91 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 7, 2022

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 52 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة من 26 مباراة. ويتقدم الهلال بنقطة واحدة عن النصر الذي لعب 26 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الاتفاق يوم الأربعاء 11 مايو ثم مع الاتحاد يوم 15 مايو.

ونجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، في حين كان آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي في موسم 2008/2009.

أول فوز

ومنذ صعود ضمك لدوري المحترفين قبل 3 مواسم، فشل الهلال في الفوز عليه في عقر داره مرتين في المحالة، قبل أن يفوز اليوم السبت

فاصل مهاري من سعود عبدالحميد.. وايغالو يعزز النتيجة للهلال بهدف رابع⚽️ ضمك 2 × 4 الهلال#ضمك_الهلال⁩

⁦#SSC⁩ | ⁦#SPL pic.twitter.com/CZGuYIOu4E — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 7, 2022

وانتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل 1/1 موسم 2019/2020، قبل أن يفوز ضمك 1/0 في الدور الثاني من الموسم الماضي.

وتاريخيا واجه الهلال ضمك 6 مرات في الدوري، حقق الهلال الفوز 4 مرات، 3 منها على ملعبه في الرياض، مقابل تعادل وخسارة خارج ملعبه.

