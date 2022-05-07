الموز للأرق

استهداف مسجد

واحد تاني

حرائق سيبيريا

زواج أبو هشيمة

اعتقال إيرانية

خالد الصاوي

يعقوب بوشهري
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على ضمك
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 18:20 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 19:20 GMT

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على ضمك

حقق نادي الهلال فوزا دراميا على مضيفه ضمك بنتيجة 4/2، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين. ومنح الحكم شكري الحنفوش ضمك ضربة

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الهلال فوزا دراميا على مضيفه ضمك بنتيجة 4/2، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومنح الحكم شكري الحنفوش ضمك ضربة جزاء سجل منها إيميليو زيلايا هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، غير أن مصعب فهد الجوير عدل النتيجة للهلال في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم ضمك مجددا وهذه المرة بهدف من توقيع منصور حمزي في الدقيقة 40 بضربة رأسية، اكتفى عبدالله المعيوف حارس الهلال بمشاهدتها وهي تلج الشباك.

وعدل البرازيلي ماثيو بيريرا النتيجة للهلال في الدقيقة 75 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع المهاجم المالي موسى ماريغا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا فشل مدافعي ضمك في إبعاد الكرة.

وسجل أوديون إيغالو الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 90+2.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 52 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة من 26 مباراة. ويتقدم الهلال بنقطة واحدة عن النصر الذي لعب 26 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الاتفاق يوم الأربعاء 11 مايو ثم مع الاتحاد يوم 15 مايو.

ونجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، في حين كان آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي في موسم 2008/2009.

أول فوز

ومنذ صعود ضمك لدوري المحترفين قبل 3 مواسم، فشل الهلال في الفوز عليه في عقر داره مرتين في المحالة، قبل أن يفوز اليوم السبت

وانتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل 1/1 موسم 2019/2020، قبل أن يفوز ضمك 1/0 في الدور الثاني من الموسم الماضي.

وتاريخيا واجه الهلال ضمك 6 مرات في الدوري، حقق الهلال الفوز 4 مرات، 3 منها على ملعبه في الرياض، مقابل تعادل وخسارة خارج ملعبه.
2022-05-22-10

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play