علي البليهي يعترض على قرار رامون دياز في مباراة الهلال وضمك (فيديو)

بدا علي البليهي مدافع نادي الهلال غير راض عن قرار مدربه الأرجنتيني رامون دياز باستبداله في مباراة الزعيم مع ضمك، في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقرر دياز مدرب الهلال إخراج علي البليهي وإشراك متعب المفرج في الدقيقة 65.

🚨 علي البليهي لـ رامون دياز بعد تبديله: " Why " — لماذا ؟ pic.twitter.com/moEARm6VaM — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) May 7, 2022

وظهر أن علي البليهي قال لرامون دياز عند اقترابه منه ”لماذا؟“.

وحتى الدقيقة 82 تشير النتيجة إلى تقدم الهلال 3/2 على ضمك، حيث سجل للمضيف إيميليو زيلايا من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ومنصور حمزي في الدقيقة 40، في حين سجل للهلال مصعب فهد الجوير في الدقيقة 36، وماثيو بيريرا في الدقيقة 75 وموسى ماريغا في الدقيقة 80.

وسقط الهلال قبل أيام 0/1 أمام الفيحاء في المباراة الأخيرة يوم 3 مايو.

وقبل مواجهة ضمك كان الهلال يملك 49 نقطة من 24 مباراة في المركز الثالث، مقابل 61 من 26 مباراة للاتحاد في الصدارة، و51 نقطة من 26 مباراة للنصر في المركز الثاني.

وتتبقى 4 مباريات لكل من الاتحاد والنصر في الدوري السعودي، في حين تتبقى للهلال 5 مباريات بعد مواجهة ضمك.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال والاتحاد يوم 15 مايو في قمة مباريات الجولة الـ27.

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، في حين كان آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي في موسم 2008/2009.