صحيفة: جوناثان رودريغيز يريد الرحيل عن نادي النصر والعودة للمكسيك

أشارت تقارير صحفية مكسيكية إلى أن المهاجم الأورغواياني جوناثان رودريغيز لاعب النصر السعودي يريد العودة للعب في المكسيك بسبب معاناته في الدوري السعودي وعدم تأقلمه مع الحياة في المملكة.

وقالت صحيفة ”elfutbolero“ إن رودريغيز الشهير بـ“كابيسيتا“ يرغب في العودة للمكسيك من جديد واللعب لكروز أزول، نظرا لأنه لم يتأقلم مع الدوري السعودي ويتعرض لانتقادات شديدة بسبب تواضع أدائه.

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وأضافت الصحيفة أن مهاجم أوروغواي خاض سبع مباريات فقط منذ يناير/كانون الثاني الماضي وسجل هدفا واحدا ولذلك جلس على مقاعد البدلاء في معظم المباريات.

وجنى كروز أزول نحو ستة ملايين دولار من بيع ”كابيسيتا“ للنصر في بداية العام الحالي، رغم أن قيمته التسويقية الحالية تبلغ نحو 8.5 ملايين دولار، وإذا ما أراد استعادة لاعبه السابق سيدفع نفس المبلغ أو التفاوض على استعارته وهو الأمر الذي سيرفضه النصر.

وأصبح رودريغيز خارج حسابات منتخب أوروغواي بسبب فترته السيئة مع النصر، ما يهدد بإمكانية حرمانه من المشاركة مع الفريق في كأس العالم في قطر 2022.

ولم يتمكن المهاجم البالغ من العمر 28 عاما سوى من تسجيل هدف واحد في 14 فبراير/شباط الماضي أمام الطائي، كما لم يحصل على فرصة حقيقية في تشكيل المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، إذ دفع به في سبع مباريات فقط (4 كبديل و3 في التشكيل الأساسي).

ويعاني رورديغيز حاليا من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الشباب الأخيرة والتي فاز فيها النصر 4/2. وسجل أهداف العالمي خلال المباراة البرازيلي أندرسون تاليسكا بواقع هدفين وأضاف عبدالإله العمري وعبدالمجيد الصليهم الهدفين الآخرين.

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وتعاقد النصر، الذي استعاد المركز الثاني في كأس الدوري السعودي للمحترفين، التعاقد مع رودريغيز في بداية يناير/كانون الثاني الماضي من نادي كروز أزول المكسيكي.

وسبق لرودريغيز اللعب في بنفيكا البرتغالي ورحل سريعا، لكنه ترك بصمة مع كروز أزول في العامين الأخيرين.

ويتأخر النصر بفارق عشر نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل أربع جولات على النهاية، وحافظ على آماله في المنافسة على اللقب بتفوقه على منافسه التقليدي الهلال صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة.