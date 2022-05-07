سعيد العويران ينتقد طلال آل الشيخ وإدارة نادي الشباب (صورة)

وجه سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي السابق رسالة إلى طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي لنادي الشباب.

وقال سعيد العويران، لاعب نادي الشباب السابق، ”طلال تكفى والله، أنت أخوي الصغير، والحبايب اللي معك، كلهم، خلاص حرام، كفاية، خمسات، أربعات، تسدحي، تبطحي، كفاية، كل الإدارة“.

وجاءت تغريدة سعيد العويران بعد خسارة الشباب الدرامية بنتيجة 2/4 أمام النصر، أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

وكانت هذه الخسارة الرابعة لنادي الشباب في 26 مباراة في الدوري السعودي، ليتجمد رصيد الفريق عند47 نقطة في المركز الرابع، علما أنه حقق الفوز 13 مرة وتعادل 5 مرات.

ولم يحقق الشباب الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري السعودي، حيث خسر 0/2 أمام الاتحاد، ثم تعادل 2/2 مع الطائي، قبل أن يخسر 2/4 أمام النصر.

ليلة نصراوية في مرسول بارك 🏟 📺 مشاهدة ممتعة (4-2)⚽ pic.twitter.com/56yNN89Nnr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

ورغم ذلك تأهل الشباب إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث حصد 16 نقطة من 6 مباريات في دور المجموعات، من 5 انتصارات وتعادل، ولم يخسر.

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع ناساف كارشي من أوزبكستان، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، يوم 3 فبراير المقبل.

وفي آخر 4 مباريات في الدوري السعودي، من المقرر أن يلعب الشباب مع الفيصلي والرائد والتعاون والأهلي.

ونال الشباب لقب الدوري السعودي للمحترفين 6 مرات، لكن آخرها كان في موسم 2011/2012.