المنتخب السعودي يكشف تفاصيل استعداداته قبل المشاركة في كأس العالم 2022

كشف المنتخب السعودي عن خطته المقبلة بإقامة معسكرين إعداديين في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال فترة أجندة ”فيفا“ الدولية لشهري يونيو وسبتمبر المقبلين، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج ”الأخضر“ الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي خلال المرحلة الأولى التي ستقام، في الفترة بين 31 مايو و9 يونيو مباراتين وديتين.

وجاءت المباراة الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وستقام المرحلة الثانية خلال الفترة بين 17 و27 سبتمبر، وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين.

وتأتي الودية الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

من إسبانيا تبدأ رحلة الإعداد لنهائيات #كأس_العالم ! ⚪️🟢 3️⃣ مباريات ودية مؤكدة من أصل 4️⃣ سنلعبها خلال أيام فيفا في شهري "يونيو، سبتمبر" 🇸🇦 — التفاصيل 📝⬇️

🔗 https://t.co/1zU3WDdq6o . pic.twitter.com/fCPP1jzNTX — المنتخب السعودي (@SaudiNT) May 7, 2022

ويأمل ”الأخضر“ في التخطيط الجيد استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم، من خلال مواجهة أحد منتخبات أمريكا الجنوبية لتشابه الأداء مع منتخبي المكسيك والأرجنتين، والذين جاءوا في مجموعة الأخضر بالمونديال.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة، ضمن منافسات كأس العالم، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

وستكون هذه المشاركة السادسة لمنتخب السعودية في المونديال، وهي الثانية على التوالي بعد التأهل لروسيا 2018.

ولحق ”الأخضر“ بذلك بمنتخبات رباعي آسيا المتأهل لكأس العالم 2022، وهي: قطر صاحبة الأرض والجمهور، وإيران، وكوريا الجنوبية، واليابان.

وتأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2022، بعد صدارة مجموعته الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية، برصيد 23 نقطة.