الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ضمك ضد الهلال في الدوري السعودي

يخوض نادي الهلال اختبارًا جديدًا في الدوري السعودي أمام مضيفه ضمك، اليوم السبت، في الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري.

وتقام، اليوم السبت، أيضًا مواجهة أخرى في نفس التوقيت بين الحزم وضيفه الفيحاء، كما يلعب الطائي وضيفه الرائد في ختام الجولة.

وشهدت الجولة فوز الاتفاق على التعاون بنتيجة 4-0، كما تعادل الباطن مع الأهلي بنتيجة 2-2، وتعادل الفتح مع الاتحاد بنتيجة 4-4، وتعادل أبها مع الفيصلي دون أهداف وفاز النصر على الشباب بنتيجة 4-2.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ضمك ضد الهلال في الدوري السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز ”المحالة“ في الساعة السابعة و 10 دقائق، مساء اليوم السبت، بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد الدريبي بتقنية SD، وبصوت المعلق عبد الله الحربي بتقنية HD.

ترتيب الفريقين

يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، وحقق الفريق 12 فوزًا، وتعادل 6 مرات، وتلقى 7 هزائم.

وسجل ضمك 34 هدفًا، واستقبل أيضًا نفس عدد الأهداف، ويبقى هداف الفريق ببطولة الدوري إيميليو زيلايا برصيد 12 هدفًا.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الاتفاق، وحقق الفريق 14 فوزًا، وتعادل 7 مرات، وتلقى 3 هزائم.

وسجل الهلال 47 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا، ويعد هداف الفريق بالدوري اللاعب موسى ماريغا برصيد 11 هدفًا.

أسلحة الهلال

يدخل الهلال مواجهة ضمك باحثًا عن تحقيق الفوز لملاحقة الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة، واستغلال عثرة الاتحاد بالتعادل مع الفتح وتقليص الفارق.

ويخشى الهلال في الوقت ذاته مفاجآت ضمك بعدما خسر في آخر زيارة لملعب المحالة بنتيجة 1-0، كما تعادلا بنتيجة 1-1 في الزيارة التي تسبقها.

ويفتقد الهلال خدمات محمد كنو للإيقاف، بجانب سالم الدوسري، وسلمان الفرج، وياسر الشهراني، والحارس محمد العويس، بسبب الإصابة.

ويعتمد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع: علي آل بليهي، وجانغ هيون سو، ومحمد البريك، وعبد الرحمن العبيد.

ويقود خط الوسط جوستافو كويلار، وبجواره ناصر الدوسري، وعلى الأطراف ماتيوس بيريرا، وميشيل ديلغادو مع الثنائي موسى ماريغا، وأوديون إيغالو في خط الهجوم.

مفاجآت ضمك

يسعى ضمك أيضًا لتحقيق الفوز من أجل التقدم في سباق المربع الذهبي، خاصة أن الفريق يقدم مستويات طيبة هذا الموسم.

ويقود ضمك المدير الفني الكرواتي كرشمير ريزتش، ويعتمد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مصطفى زغبة، وأمامه رباعي خط الدفاع: حسن الشمراني، وسيرجيو فيتور، وإبراهيم النخلي، وعبد الله العمار.

ويقود خط الوسط دوماجوغ أنتوليتش، وبجواره خوسي أنطونيو، وبدر منشي، وعلى الأطراف العربي سوداني، ومنصور حمزي، وفي الهجوم إيميليو زيلايا.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للهلال لتحقيق الفوز خاصة مع اشتعال صراع القمة مع الاتحاد والنصر.

وأشار إلى أن غيابات الهلال مؤثرة ومهمة، خاصة سالم الدوسري بجانب تأثير غياب كنو، موضحًا أن ضمك فريق منظم ويلعب بأسلوب تكتيكي مميز مع مدربه الكرواتي.