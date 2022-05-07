تقرير: مسلي آل معمر قد يتعرض لعقوبة بسبب حديثه عن قضيتي محمد كنو وتسريب "حمدالله والبلوي"

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن احتمالية صدور عقوبة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، لحديثه إعلاميا عن قضايا رياضية منظورة على الساحة.

ودخل النصر في صراعات قانونية مع نادي الاتحاد، بسبب انتقال المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى جانب أزمات عدة مع الهلال، إثر توقيع محمد كنو، الذي تعرض بالفعل لعقوبة كبيرة بسبب توقيعه لناديين في وقت واحد.

وقال العجلان عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”من المتوقع صدور عقوبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق على رئيس ناد تحدث للإعلام في قضية منظورة، كما أن اللجنة ستصدر عقوبة على النادي لإصداره بيانا صحافيا عن قضية منظورة أخرى مع ناد آخر“.

من المتوقع صدور عقوبة من قبل #لجنة_الانضباط_والأخلاق على رئيس نادي تحدث للإعلام في قضية منظورة، كما أن اللجنة ستصدر عقوبة على النادي لإصداره بيان صحافي عن قضية منظورة أخرى مع نادي آخر !! #رياضة — أحمد العجلان (@ahmad2man) May 6, 2022

وكان رئيس نادي النصر، قال بعد فوز فريقه على الشباب (4-2) مساء الجمعة، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي، في عدة تصريحات إعلامية، عن كيفية حصولهم على تسجيلات ”حمدالله وحامد البلوي“ في قضية ناديه مع الاتحاد: ”هذه أمور قانونية لن أكشف تفاصيلها الآن، والقضية ما زالت منظورة ولن أتحدث عنها“.

😂 رد مسلي آل معمر رئيس #النصر بعد أن تلقى سؤال من صحفي، كيف حصلوا على تسجيلات حامد البلوي وحمدالله. pic.twitter.com/X9nx5GnR85 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) May 7, 2022

وتطرق إلى قضية محمد كنو، قائلا: ”هو من وقع معنا وليس وكيله، والهلال يعلم بتوقيعنا معه، وتوقيعنا كان واضحا وسليما، والقضية بسيطة لو كانت في مكان آخر لم تكن لتأخذ كل هذا الوقت“.

وواصل: ”النصر حصل على حقه بنسبة 70%، وسنستأنف لدى محكمة التحكيم الرياضي للحصول على ما تبقى من الحق الذي لم نأخذه بالكامل، ونطالب بمقدم العقد وقدره 7 ملايين ونصف، إضافة إلى الـ 27 مليونا“.

وأردف: ”سنقدم شكوى إلى وزير العدل ضد محامين استغلوا مهنتهم ورخصتهم للإدلاء بمعلومات غير صحيحة ومحاولة التأثير على قرار قضية محمد كنو، ومن حق الهلال أن يستأنف، والجميع ترك الخطأ الأكبر وهو كيف توقع مع لاعب يملك عقدا رسميا مع نادٍ آخر وذهبوا إلى أمور أخرى لا تمت للواقعة بصلة“.

واستطرد: ”يقولون فاوضناه داخل الفترة المحمية، ومرة أخرى يقولون ما وقع على عقد رسمي مع النصر، ولكن الحقيقة ستظهر قريبا“.

وأشار: ”لو التفتنا للشائعات وصدقنا الأقاويل، فوقتها أنا والمدرب واللاعبون كلنا رحلنا، وتاليسكا بتركيا وأبو بكر في فرنسا“.

وكانت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف محمد كنو 4 أشهر، ومنع الهلال من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد، وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

مسلي آل معمر يرد على خالد البلطان ويعلن خطوة جديدة في قضية محمد كنو https://t.co/xsOV7GKvLt pic.twitter.com/kQr5T6EZ2J — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2022

وقال النصر سابقًا إن محمد كنو وقع عقدًا، في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال وبعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.

وقامت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بتصعيد قضية اللاعب السعودي، إلى لجنة الاحتراف، التي بدأت وقتها بالتحقيق مع كنو، وممثلين عن الهلال والنصر.

وحقق نادي النصر فوزا ثمينا بنتيجة (4/2) على نظيره الشباب في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس المحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 51 نقطة ليتفوق على الهلال، ويحتل المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار نتيجة مبارياته مع الهلال وضمك، بينما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة في المركز الرابع.