مسلي آل معمر يرد على خالد البلطان ويعلن خطوة جديدة في قضية محمد كنو

قال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي إن الحقيقة ستظهر قريبًا في قضية توقيع اللاعب محمد كنو لعقدين مع ناديي الهلال والنصر، في الفترة الأخيرة.

وأكد آل معمر بعد مباراة النصر والشباب في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه على الشباب برباعية في الدوري السعودي: “للأسف، ظهرت ادعاءات لا تمت للواقع بصلة وتحاول التغطية على الحقيقة“.

وأضاف: ”كيف يوقع فريق مع لاعب له عقد مع نادٍ آخر، ومرة قالوا إننا فاوضناه خلال الفترة المحمية، ومرة قالوا إنه لم يوقع على عقد مع النصر”.

واختتم تصريحاته برسالة إلى جماهير النصر، قائلًا: “لا تقلقوا الحقيقة ستظهر قريبًا”.

وفي نفس السياق كشفت مصادر صحفية أن مسلي آل معمر رئيس ‎النصر أعلن أن النادي في طريقه لتقديم استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص قضية محمد كنو.

ووفقًا لخالد الرشيد الصحفي في صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة النصر تطالب باستعادة مقدم العقد الذي تسلمه كنو بعد التوقيع والذي يقدّر بـ 7.5 ألف ريال، بالإضافة لدفع 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي كاملًا للنادي.

عاجل : مسلي آل معمر رئيس #النصر يعلن عن اتجاه ناديه الى تقديم استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي ومطالبة الحق المالي الكامل في قضية #كنو .. 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي و 7 ملايين ريال ونصف مقدم العقد . — خالد الرشيد (@k7aled_otb) May 6, 2022

وكانت مصادر لصحيفة ”الرياض“ صرحت أن إدارة النصر غير راضية عن قرارات الغرفة، كما يرى النصر أنه هو المتضرر في هذه القضية من الناحية المادية.

وكانت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف محمد كنو 4 أشهر، ومنع الهلال من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد، وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

وقال النصر سابقًا إن محمد كنو وقع عقدًا، في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال أي بعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.

وقامت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بتصعيد قضية اللاعب السعودي، إلى لجنة الاحتراف، التي بدأت وقتها بالتحقيق مع كنو، وممثلين عن الهلال والنصر.

من جهة أخرى تحدث مسلي آل معمر، عن فوز فريقه على الشباب قائلًا إنه أمر غير مستغرب.

وقال آل معمر إنه يحترم بشدة، الشباب، موضحًا أن هذا أمر واجب تجاه الكيانات الكبيرة، مضيفًا: ”التحديات مع الأشخاص لا تعنيني“.

واعتاد البلطان، رئيس الشباب، استفزاز النصر، وآخر مرة عندما حقق الفوز في الدور الأول (1-0)، حيث قال: ”عادة سنوية وصرفناها“.

وظلت جماهير النصر، تهتف ضد رئيس الشباب، حيث رددت: ”البلطان وينه.. كسرنا عينه“.

مسلي آل معمر رئيس #النصر في تصريحات إعلامية:

• نقدر نادي #الشباب العريق.. وإن فزنا فهي ليست إلا 3 نقاط.. والتحديات مع الأشخاص لا تعنينا#النصر_الشباب pic.twitter.com/6qu5bTkzsU — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 6, 2022

وحقق نادي النصر فوزًا غاليًا بنتيجة (4/2) على نظيره الشباب في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس المحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 51 نقطة ليتفوق على الهلال، ويحتل المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار نتيجة مبارياته مع الهلال وضمك، بينما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة في المركز الرابع.