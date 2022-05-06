ترتيب الدوري السعودي: النصر يكتسح الشباب برباعية ويرتقي للمركز الثاني

حقق النصر فوزًا كبيرًا على ضيفه الشباب 4-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم النصر عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة 18، قبل أن يسجل تاليسكا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 34 أضاف عبد المجيد الصليهم الهدف الثالث للنصر، فيما عاد تاليسكا ليسجل الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 50.

وعاد الشباب للمباراة مسجلًا هدفين، حيث سجل تركي العمار الهدف الأول في الدقيقة 55، قبل أن يضيف كارلوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع النصر رصيده إلى 51 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بعد خوضه 26 مباراة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث والذي خاض 24 مباراة فقط.

على الجانب الآخر تجمّد رصيد الشباب عند 47 نقطة في المركز الرابع.

ليلة نصراوية في مرسول بارك 🏟 📺 مشاهدة ممتعة (4-2)⚽ pic.twitter.com/56yNN89Nnr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

وفي وقت سابق تعثر متصدر الدوري السعودي للمحترفين في طريقه نحو التتويج باللقب، اليوم الجمعة، بعد التعادل 4-4 أمام مضيفه الفتح، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وبدأ الفتح مهرجان الأهداف مبكرًا عبر بيتروس ماتيوس في الدقيقة التاسعة.

لكن الاتحاد رد بتسجيل هدفين متتاليين عبر رومارينيو، وإيغور كورنادو، في الدقيقتين 17 و20 ووسع عبد الرزاق حمد الله الفارق إلى 3-1 في الدقيقة 42.

وقلّص فراس البريكان الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

واستمر السجال في الشوط الثاني، وأدرك سفيان بن دبكة التعادل لأصحاب الضيافة بعد مرور ساعة لكن رومارينيو أعاد التقدم للاتحاد في الدقيقة 77.

ولم يصمد الاتحاد ليحسم البريكان التعادل قبل 7 دقائق من النهاية.

8 أهداف في مواجهة #الفتح_الاتحاد⚽️ 📺 استمتعوا في المباراة المثيرة🔥 pic.twitter.com/2o6wwdRkus — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

ويتفوق الاتحاد بفارق 12 نقطة عن الهلال أقرب منافسيه الذي تتبقى له مباراتان، بينما يحتل الفتح المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: