كوزمين عن تقارير تدريبه للأهلي السعودي: سأستمر مع الشارقة حتى يطردوني

نفى كوزمين أولاريو مدرب نادي الشارقة الإماراتي ما تردد عن اقترابه من تولي المسؤولية الفنية للنادي الأهلي السعودي.

وكانت صحيفة ”الميدان الرياضي“ السعودية أكدت أن أولاريو كوزمين، المدير الفني للشارقة، بات أحد الخيارات التعاقدية لنادي أهلي جدة السعودي.

ورد كوزمين على هذه التقارير قائلا: ”أنا مستمر مع الشارقة حتى نهاية عقدي الذي ينتهي بنهاية الموسم“.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب فوزه على الوحدة اليوم الجمعة: ”أشعر بالراحة هنا.. وسأستمر مع الشارقة حتى يطردوني، وإن طردوني علي البحث عن نادٍ آخر“.

يذكر أن الصحيفة السعودية أكدت بأن كوزمين سبق له اللقاء مع موسى المحياني، المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي، في مدينة الرياض عن طريق صديق مشترك لتدريب ”الراقي“.

ويتولى كوزمين الإدارة الفنية للشارقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، حيث نجح في قيادة الفريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وقدم نادي الشارقة هدية لمتصدر دوري أدنوك للمحترفين، نادي العين، بفوزه على مضيفه ومطارد ”الزعيم“ الوحيد على اللقب، نادي الوحدة، 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

آمال الوحدة في المنافسة تتضاءل بالخسارة أمام الشارقة 1-2.. شاهد أهداف المباراة #الوحدة_الشارقة

#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/v88aSdO7kJ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 6, 2022

تقدم الوحدة عن طريق أدريان سيلفا في الدقيقة 23، قبل أن يدرك بن مالانغو التعادل للشارقة في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل بن مالانغو الهدف الثاني للشارقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف كل من الوحدة في المركز الثاني والجزيرة في المركز الثالث (كلاهما لديه 45 نقطة).

ويتصدر العين البطولة برصيد 52 نقطة، وأقل بمباراة عن الملاحقين، قبل نهاية الموسم بـ4 جولات فقط.