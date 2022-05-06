شاهد صدمة وغضب خالد البلطان بعد هدف النصر الثالث في شباك الشباب (فيديو)

أبدى خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي غضبه الشديد عقب تأخر فريقه بثلاثية نظيفة أمام النصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الجمعة، في قمة الجولة السادسة والعشرين للدوري السعودي.

وفي أول نصف ساعة تأخر الشباب أمام النصر بثلاثية نظيفة حيث فرض ”العالمي“ أسلوبه وضغطه على سير اللقاء.

والتقطت بعض الكاميرات رد فعل خالد البلطان رئيس نادي الشباب بعد نجاح عبدالمجيد الصليهم في إحراز الهدف الثالث للنصر، وسط غياب من دفاعات الليوث.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة بعدما حقق 15 فوزًا، وتلقى 7 خسائر، وتعادل 3 مرات.

وسجل النصر 44 هدفًا، وتلقى 31 هدفًا، ويعد هداف الفريق بالدوري اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 14 هدفًا.

ويتصدر فريق الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة يليه الهلال برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الاتفاق قبل 5 جولات من النهاية.

ويحتل فريق الشباب المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعدما حقق 13 فوزًا، وتلقى 4 خسائر، وتعادل 8 مرات.