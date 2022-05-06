شاهد عناق بيتروس وعبدالرزاق حمدالله قبل مباراة الاتحاد والفتح (فيديو)

استقبل عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد السعودي زميله السابق في النصر البرازيلي بيتروس بالأحضان، على هامش مباراة الاتحاد والفتح على ملعب (مرسول بارك) في العاصمة الرياض.

ويلعب الاتحاد ضد الفتح في الجولة السادسة والعشرين للدوري السعودي.

والتقطت كاميرا المباراة حمدالله مهاجم الاتحاد وهو يتجه نحو بيتروس ويحضنه قبل انطلاق صافرة البداية، حيث تزامل الثنائي سويًا في النصر ونجحا في الفوز بلقب الدوري السعودي.

وسيتعامل الاتحاد مع مبارياته الخمس المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على أنها مباريات كؤوس، إذ يسعى لاستعادة اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ 2009 مستفيدا من تراجع الهلال، حامل اللقب.

ويلتقي الاتحاد، الذي يقوده المدرب الروماني كوزمين كونترا، مع مضيفه الفتح ضمن الجولة الـ26 اليوم الجمعة، ويدرك تماما حساسية المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها أيضا مباريات أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن.

وتحظى مواجهة الفتح بأهمية كبيرة، إذ سيمنح الفوز الاتحاد دفعة قوية للابتعاد بالصدارة.

ويتفوق الاتحاد في الصدارة بفارق 11 نقطة على غريمه الهلال الذي تلقى ضربة موجعة في مسعاه للاحتفاظ بلقب الدوري بخسارته 1-صفر أمام مضيفه الفيحاء، في مباراة مؤجلة يوم الثلاثاء.

ويملك الاتحاد 60 نقطة من 25 مباراة، مقابل 49 نقطة للهلال الذي خاض 24 مباراة وسيلعب مع مضيفه ضمك، يوم السبت، وسيخوض الاتحاد ثلاث مباريات من الخمس المتبقية له هذا الموسم خارج ملعبه.