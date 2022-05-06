الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب (مرسول بارك) بالعاصمة الرياض لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين النصر وضيفه الشباب مساء اليوم الجمعة في قمة الجولة السادسة والعشرين للدوري السعودي.

وتقام اليوم الجمعة مواجهة تجمع بين الفتح والاتحاد كما يستضيف أبها منافسه الفيصلي.

وانطلقت الجولة بفوز عريض للاتفاق على التعاون بنتيجة 4/0 كما تعادل الباطن مع الأهلي بنتيجة 2/2.

ويسدل الستار على هذه الجولة غدا السبت بثلاث مواجهات فالهلال يخرج لمواجهة ضمك كما يلتقي الحزم منافسه الفيحاء ويلعب الطائي مع الرائد.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر والشباب في الدوري السعودي ، فإلى السطور القادمة:

🗓️ | تعرّف على مباريات #العالمي فيما تبقى من الموسم كل الدعوات لنصرنا بالتوفيق بإذن الله 💛 pic.twitter.com/jhSDuE9lXP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 5, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (مرسول بارك) الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني بتقنية HD، والمعلق عبدالعزيز السبر بتقنية SD.

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة بعدما حقق 15 فوزا وتلقى 7 خسائر وتعادل 3 مرات.

وسجل النصر 44 هدفا وتلقى 31 هدفا، ويعد هداف الفريق بالدوري اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 14 هدفا.

ويتصدر فريق الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة يليه الهلال برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الاتفاق قبل 5 جولات من النهاية.

ويحتل فريق الشباب المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعدما حقق 13 فوزا وتلقى 4 خسائر وتعادل 8 مرات.

⚽️ "الليوث" ينهون تحضيراتهم لمواجهة الغد

💡 حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة #الشباب الاستاذ #خالد_البلطان pic.twitter.com/Ra8qEL8r0M — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 5, 2022

وسجل الشباب 46 هدفا وتلقى 31 هدفا، ويعد هداف الفريق بالدوري كارلوس جونيور برصيد 10 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 5 نوفمبر الماضي بفوز الشباب بنتيجة 1/0 ببطولة الدوري.

وفاز الشباب في آخر 3 مواجهات ضد النصر بينما كان آخر فوز للنصر بنتيجة 4-2 يوم 14 فبراير 2020.

أسلحة النصر

يسعى النصر لتحقيق الفوز على حساب الشباب والتمسك بآمال المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

ويعاني النصر من عدة غيابات على رأسها فينسنت أبوبكر و جوناثان رودريغيز وغونزالو مارتينيز وعبدالفتاح آدم.

ويعتمد المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو المدير الفني للنصر على تشكيلة تضم حارس المرمى أمين بخاري، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالإله العمري وعلي لاجامي وسلطان الغنام ومنصور الشمري.

ويقود خط الوسط أنسيلمو وبجواره عبدالمجيد الصليهم وأمامهما سامي النجعي وعلى الأطراف خالد الغنام وعبدالفتاح عسيري، مع المهاجم أندرسون تاليسكا.

أوراق الشباب

يأمل الشباب أيضا تحقيق الفوز على حساب النصر وحسم النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في صراع المنافسة.

ويميل الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب إلى تضييق المساحات أمام لاعبي النصر واللجوء لاستغلال المساحات في دفاع أصحاب الأرض.

ويعتمد الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى فواز القرني، وأمامه ثلاثي الدفاع حسان تمبكتي وإياغو سانتوس وأحمد شراحيلي.

ويقود خط الوسط ألفريد ندياي وبجواره إيفر بانيغا وباولينيو ويمينا متعب الحربي ويسارا فواز الصقور، مع ثنائي الهجوم هتان باهبري و كارلوس جونيور.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن النصر يعتمد بشكل كبير على مهارات لاعبه تاليسكا مع قدرات عسيري والغنام بجانب المردود البدني والضغط للاعب الوسط أنسيلمو.

وأشار إلى أن الشباب فريق مميز ويملك مهاجمين على مستوى رائع خاصة باهبري وجونيور مع قدرات لاعبي الوسط وخبراتهم خاصة بانيغا وباولينيو وندياي وهو ما يجعل المواجهة قوية بين الفريقين.