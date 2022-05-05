ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يتعادل مع الباطن (فيديو)

واصل النادي الأهلي إهدار النقاط وتعادل 2/2 مع مضيفه الباطن، اليوم الخميس، في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن ضربة جزاء تقدم فابيو أبرو للباطن في الدقيقة 29 وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

4 أهداف في مباراة #الباطن_الأهلي⚽️ 📺 مشاهدة ممتعة⤵️ pic.twitter.com/je0Ky2riYS — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 5, 2022

وأدرك كارلوس إدواردو التعادل للأهلي في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع عبدالعزيز العرياني ثاني أهداف الباطن في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، غير أن هيثم محمد عسيري وقع ثاني أهداف الأهلي في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل المنطقة أيضا.

وهذا التعادل الحادي عشر للأهلي من 26 مباراة، في حين فاز 6 مرات وخسر 9 مرات ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة من 26 مباراة في المركز التاسع.

أما الباطن فيملك 26 نقطة من 26 مباراة في المركز قبل الأخير.



ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، وحصد العميد 60 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الذي لعب 24 مباراة، في حين يحتل النصر المركز الثالث وحصد 48 نقطة من 25 مباراة، ثم الشباب في المركز الرابع وحصد 47 نقطة من 25 مباراة.

ويملك الأهلي سجلا إيجابيا أمام الباطن، حيث لم يسبق أن خسر أي مواجهة ضد الباطن في دوري المحترفين، منذ صعود الأخير في موسم 2016/2017.

وتواجه الأهلي والباطن في 10 مباريات، فاز الأهلي في 7 مرات، وتعادلا ثلاث مرات، وربح الأهلي 4 مباريات أقيمت على ملعب حفر الباطن.

ويعاني الأهلي هذا الموسم من نتائج سلبية خارج ملعبه، وقد فشل في تحقيق الفوز خارج جدة في آخر 11 مباراة، باستثناء فوزه الوحيد الذي حققه على الطائي 2/1 في الجولة التاسعة.

ولعب الأهلي خارج ملعبه 11 مباراة هذا الموسم تعثر فيها، حيث تعادل مع الحزم 2/2، ومع التعاون 1/1 وخسر من الفيحاء 0/2 ومن الاتحاد وأبها بالنتيجة ذاتها، ومن الرائد 0/1، ثم تعادل مع الفيصلي 2/2 وضمك 1/1، قبل أن يخسر من الاتفاق 0/1، ومن الهلال 2/4 وأخيرا تعادل 2/2 مع الباطن.

وفي آخر 4 مباريات للأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، من المقرر أن يلعب مع أبها والنصر والرائد وأخيرا مع الشباب.

وغدا الجمعة يلعب الاتحاد المتصدر مع الفتح والفيصلي مع أبها والنصر مع الشباب، في الجولة الـ26، على أن يلعب الهلال مع ضمك، والفيحاء مع الحزم، والرائد مع الطائي يوم السبت.