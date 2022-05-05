سالم الدوسري يفكر في الرحيل عن نادي الهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية أن سالم الدوسري لاعب نادي الهلال يقترب من مغادرة صفوف الفريق الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة ”الوئام“، فإن اللاعب تلقى عدة عروض في الفترة الماضية، كما أنه يفكر بشكل جدي في الاحتراف ومغادرة الهلال.

وكانت تقارير تداولت سابقا عن رغبة سالم في الاحتراف في الملاعب الأوروبية صيف 2022، رغم أن عقده مستمر مع الهلال حتى صيف 2025، كما يحصل على أعلى راتب في المملكة يقدر بـ13 مليون ريال في العام الواحد.

ويلعب الدوسري البالغ من العمر 30 عاما في مركز خط الوسط، وانضم للهلال في 2011، كما يشارك مع المنتخب الوطني منذ 2011.

وأعير سالم الدوسري لنادي فياريال الإسباني في 2018 لمدة 6 أشهر.

وحصد سالم الدوسري مع الهلال على لقب الدوري السعودي 4 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس السوبر السعودي 3 مرات ولقبين في دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، وحصد العميد 60 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الذي لعب 24 مباراة، في حين يحتل النصر المركز الثالث وحصد 48 نقطة من 25 مباراة، ثم الشباب في المركز الرابع وحصد 47 نقطة من 25 مباراة.

قرارات غرفة فض المنازعات

وقبل أيام قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

كما قررت إيقاف حمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليا ودوليا، 4 أشهر.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن دفع 27 مليون ريال تعويضا ماليا لنادي النصر.

وألزمت أيضا محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب الإعلامي السعودي عبدالله الحنيان، فإن إيقاف محمد كنو سيكون ابتداء من عقده الجديد مع الهلال، وبذلك سيشارك مع الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي، وسيبدأ تنفيذ العقوبة بداية الموسم المقبل.

وكان الهلال قد أعلن، في يناير الماضي، توقيع تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025، ثم أعلن نادي النصر أنه اتخذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع الهلال.

وقال النصر إن محمد كنو وقع معه على عقد، قبل أن يجدد مع الهلال، (خلال الفترة الحرة) على أن ينتقل اللاعب إلى العالمي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.