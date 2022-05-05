لجنة المسابقات تدرس تأجيل مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي

قالت صحيفة ”الرياضية“ إن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تنتظر قرار حكم مباراة الباطن والأهلي حول تأخير موعد المباراة أو تأجيلها بسبب الأحوال الجوية، وفي حال تم التأجيل ستُلعب غداً في التوقيت نفسه.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة.

👋 نحييكم من عاصمة الربيع 🌱

أجواءها الليلة.. كرويّة ⚽️#الباطن_الأهلي pic.twitter.com/pFHBm5Q1iH — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 5, 2022

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن هذه الحالة تنتهي الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي.

ولم يصدر أي تعليق من الأهلي والباطن عبر حسابهما على موقع ”تويتر“.

📋قائمة السيّد ( الين هورفات ) في مواجهة الاهلي مساء اليوم#الباطن_الأهلي pic.twitter.com/GGyVKxtpbO — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) May 5, 2022

وكان نادي الباطن قد أعلن يوم الأربعاء فتح المدرجات مجانًا أمام الأهلي، وكتب عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أن تذاكر المباراة ستكون مجانية بشرط أن يكون الحاصل على التذكرة محصنا ضد فيروس كورونا، وقدم 100 جائزة وقمصان الفريق للجمهور الحاضر للمباراة في الملعب.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي ويملك 28 نقطة من 25 مباراة مقابل 25 نقطة للباطن من 25 مباراة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، وحصد العميد 60 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الذي لعب 24 مباراة، في حين يحتل النصر المركز الثالث وحصد 48 نقطة من 25 مباراة ثم الشباب في المركز الرابع وحصد 47 نقطة من 25 مباراة.

ويملك الأهلي سجلا إيجابيا أمام الباطن، حيث لم يسبق أن خسر أي مواجهة ضد الباطن في دوري المحترفين، منذ صعود الأخير في موسم 2016/2017.

وتواجه الأهلي والباطن في 9 مباريات، فاز الأهلي في 7 مرات، وتعادلا مرتين، وربح الأهلي المباريات الأربع، التي جرت على ملعب حفر الباطن.

ويعاني الأهلي هذا الموسم من نتائج سلبية خارج ملعبه، وقد فشل في تحقيق الفوز خارج جدة في آخر 11 مباراة، باستثناء فوزه الوحيد الذي حققه على الطائي 2/1 في الجولة التاسعة.

ولعب الأهلي خارج ملعبه 10 مباريات هذا الموسم تعثر فيها، حيث تعادل مع الحزم 2/2، ومع التعاون 1/1 وخسر من الفيحاء 0/2 ومن الاتحاد وأبها بالنتيجة ذاتها، ومن الرائد 0/1، ثم تعادل مع الفيصلي 2/2 وضمك 1/1، قبل أن يخسر من الاتفاق 0/1، ومن الهلال 2/4.