ما قصة الوثيقة التي ستزلزل كل شيء في قضية محمد كنو؟

تحدث إعلاميون سعوديون منتمون لنادي الهلال عن وجود وثيقة ستغير مجرى قضية محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

كان نادي النصر قد كسب دعواه ضد محمد كنو ونادي الهلال، حيث أعلنت لجنة فض المنازعات عقوباتها في القضية، بإيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنع الهلال من التسجيل لفترتي قيد مع إلزام اللاعب والنادي بالتضامن برد 27 مليون ريال هي قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي وقع عليه مع النصر.

كان كنو قد وقع عقدا مع النصر خلال الفترة الحرة في عقده قبل أن يجدد عقده مع الهلال، وهو ما رد عليه النصر بشكوى اللاعب والنادي.

حقائق جديدة ستكون صادمة .. وسيندم صاحب الورقة من دفتر ابو 40 .. فهناك وثيقة ستزلزل كل شيئ .. وسننتظر !! https://t.co/4MpDbta0SA — عبدالرحمن الجماز (@Aljamaz8910) May 4, 2022

وقال الإعلامي فهد الروقي عبر تويتر: “ اللجنة: هل أخبرت الهلال بتوقيعك للنصر؟

اللاعب: لا

اللجنة: أخوك جاب لنا ورقة من دفتر أبو 40

اللاعب: الورقة غير صحيحة

اللجنة: متى فاوضك النصر؟

اللاعب: قبل دخولي الفترة الحرة“.

وأتم: ”اللجنة تعاقب الهلال واللاعب عشان ورقة مشقوقة من دفتر للمرة 35 في تاريخه“.

ورد الإعلامي عبد الرحمن الجماز تعليقا على تغريدة الروقي: ”حقائق جديدة ستكون صادمة.. وسيندم صاحب الورقة من دفتر أبو 40.. فهناك وثيقة ستزلزل كل شيء.. وسننتظر“.

ومن المنتظر أن يقوم نادي الهلال بتصعيد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي بعد انقضاء فترة إجازات عيد الفطر، حيث صد قرار لجنة الاحتراف يوم الأحد الماضي.

• طالبوا بايقاف كنو ..

تم التنفيذ ✅

• طالبوا بايقاف الهلال .. فترتين تسجيل .. تم التنفيذ ✅

• طالبوا بدفع 27 مليون .. تم التنفيذ ✅

وبعدين يجييك واحد أخرق وآخر مغفل ويقول لك [ اللوبي الأزرق ] !! — عبدالرحمن الجماز (@Aljamaz8910) May 5, 2022

كانت صحيفة الجزيرة قد كشفت أن محمد كنو أكد للجنة الاحتراف في جلسة الاستماع أنه تم التفاوض معه قبل الدخول في الفترة الحرة، وأنه قدم إقرارا بأنه غير مسؤول عن ما قدم للجنة باسمه، وأنه وقع على ورقة بدون محتوى وتم استخدامها وأخلى مسؤوليته منها في إقرار رسمي حمل توقيعه وبصمته.

وهو ما علق عليه الإعلامي عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر: ”لا تحذفوها“.

وعلق غرم العمري محلل أكشن مع وليد على الأزمة: ”قد يتم نقض قرار غرفة فض المنازعات وتذهب القضية لمركز التحكيم الرياضي.. محمد كنو سيُغرم ويتم إيقافه وسيرجع مقدم العقد.. عقوبات الهلال قد تلغى وهناك تدابير وقتيه لتعليق العقوبة“.

وبحسب قناة 24 الرياضية سيصدر نادي الهلال بيانا يكشف فيه ملابسات قضية كنو ويوضح موقفه من قرارات غرفة فض المنازعات.