الاتحاد ضد الفتح.. "العميد" يسعى لاستغلال سقوط الهلال للابتعاد بصدارة الدوري السعودي

سيتعامل الاتحاد مع مبارياته الخمس المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على أنها مباريات كؤوس، إذ يسعى لاستعادة اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ 2009 مستفيدا من تراجع الهلال، حامل اللقب.

وسيلتقي الاتحاد، الذي يقوده المدرب الروماني كوزمين كونترا، مع مضيفه الفتح ضمن الجولة الـ26 يوم الجمعة ويدرك تماما حساسية المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها أيضا مباريات أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن.

وتحظى مواجهة الفتح بأهمية كبيرة، إذ سيمنح الفوز الاتحاد دفعة قوية للابتعاد بالصدارة.

ويتفوق الاتحاد في الصدارة بفارق 11 نقطة على غريمه الهلال الذي تلقى ضربة موجعة في مسعاه للاحتفاظ بلقب الدوري بخسارته 1-صفر أمام مضيفه الفيحاء في مباراة مؤجلة يوم الثلاثاء.

ويملك الاتحاد 60 نقطة من 25 مباراة مقابل 49 نقطة للهلال الذي خاض 24 مباراة وسيلعب مع مضيفه ضمك، يوم السبت، وسيخوض الاتحاد ثلاث مباريات من الخمس المتبقية له هذا الموسم خارج ملعبه.

ويجاهد المدرب كونترا لتجهيز المدافع المصري أحمد حجازي للعب أمام الفتح للاستفادة منه لاحقا في مباراته المرتقبة أمام الهلال أقرب منافسيه على اللقب.

🔘 كيف يحقق #الهلال لقب الدوري السعودي 🔵 خسارة #الاتحاد في 3 مباريات من الخمسة المتبقية 🔵 فوز #الهلال في جميع المباريات#الهلال_الفيحاء #الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/c3uS6Dqm7u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وافتقد الاتحاد خدمات حجازي منذ فبراير/ شباط بسبب إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ويستضيف النصر صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 25 مباراة جاره الشباب الرابع برصيد 47 نقطة من العدد ذاته من المباريات.

ويعاني النصر من أزمة في خط الهجوم مع سعيه لإنهاء الموسم في المركز الثالث الذي قد يشارك الفائز به في السوبر السعودي في الموسم المقبل بنظامه الجديد حيث سيتنافس فيه أربع فرق للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ويغيب عن صفوف النصر الثلاثي الهجومي فينسن أبو بكر وجوناثان رودريغيز وعبدالفتاح آدم بسبب إصابات مختلفة.

بعد سقوط الهلال أمام الفيحاء.. ماذا يحتاج نادي الاتحاد لتحقيق لقب الدوري السعودي؟ https://t.co/bdrPgVvztR pic.twitter.com/MUChRdqUHy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وسيسعى التعاون صاحب المركز الـ13 برصيد 26 نقطة في مباراته أمام الاتفاق المتعثر يوم الخميس إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها في دوري أبطال آسيا وكلفته الخروج من دور المجموعات رغم بدايته القوية، وفي اليوم ذاته سيأمل الأهلي للفوز على مضيفه الباطن للابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط التي يفصله عنها ثلاث نقاط فقط.

ويملك الأهلي 28 نقطة في المركز العاشر بينما يحتل الباطن المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

وسيتقابل أبها مع الفيصلي يوم الجمعة، بينما يلعب الحزم مع الفيحاء والطائي مع الرائد يوم السبت.