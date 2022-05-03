فهد بارباع: شقيق محمد كنو قدم أوراقًا تدين الهلال (فيديو)

كشف المستشار القانوني، فهد بارباع، على أن شقيق محمد كنو، لاعب نادي الهلال السعودي، قدم أوراقا تدين شقيقه وتثبت علم ”الزعيم“ بتوقيع اللاعب مع النصر.

وأضاف بارباع، في تصريحات لبرنامج ”أكشن مع وليد“، يوم الثلاثاء: ”أنا ضد توقيت القرار عقوبة محمد كنو لأنها فترة إجازة وبذلك منعت اللاعب من التدابير المؤقتة“.

وأردف: ”المفصل في هذه القضية التي قامت غرفة فض المنازعات بإصدار قرار ضد الهلال ومنعه من التسجيل هو إقرار صادر من اللاعب (كنو) تخيل هذا، مكتوب فيه أن الهلال على علم بتوقيعي مع نادي النصر، هذا الجزء الأكبر في القضية، وهذا الإقرار قدمه الأطراف الأخرى النادي وشقيق اللاعب وهو شخص غير رياضي وليس وسيطا رياضيا، فهو تؤخذ إفادته إذا كانت صحيحة في مجملها، وتخيل شقيقه يقدم ورقة ضده، فهل يعقل هذا منطقيا، وتم استدعائه في لجنة الاحتراف وقدم هذه الورقة، وهذه الورقة قدمت وكنو كان موجودا مع المنتخب السعودي، ولا أفهم لماذا قدم هذه الورقة ضد شقيقه، وغرفة فض المنازعات قالوا إن مجرد توقيع الشخص على بياض هو نظامي والشخص اللي معه الورقة يمكن التصرف فيها، ومن وجهة نظري هذا غير صحيح ولا يجوز ولكنه يدين اللاعب“.

المستشار القانوني – فهد بارباع: شقيق اللاعب #محمد_كنو قدم أوراق تثبت علم #الهلال بتوقيع كنو مع #النصر .. كنو قال أنه وقع على بياض وأنكر المتبقي في الورقة اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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وتابع: ”قرار منع الهلال من التسجيل والتعويض المالي لا يتوافق مع اللوائح السعودية، وأرى أن الاحتمال الأقرب أن يتم تخفيض المبلغ المطلوب من نادي الهلال واللاعب وإلغاء قرار منع التسجيل لفترتين“.

المستشار القانوني – فهد بارباع: قرار منع #الهلال من التسجيل والتعويض المالي لا يتوافق مع اللوائح السعودية #أكشن_مع_وليد#MBCAction — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 3, 2022

وكان الإعلامي علي العنزي قد كشف الأدلة التي استندت إليها غرفة فض المنازعات وكانت ثلاثة جاءت كالتالي:

أولا: مستند قدمه نادي النصر عبارة عن ”إقرار خطي“ موقع من اللاعب بأنه أبلغ إدارة الهلال بتوقيعه مع النصر.

ثانيًا: ثلاثة إنذارات توجهت الى نادي الهلال من نادي النصر ووكيل اللاعب ولم يتجاوب معها أو يرد عليها.

ثالثًا: اتصال المفرج على شقيق اللاعب (الذي ظهر على الهواء) وأبلغه خلاله بتوقيع اللاعب مع النصر.

ما الأدلة التي حسمت قضية محمد كنو لصالح النصر وأدانت الهلال؟ https://t.co/PYZwnB4UzA pic.twitter.com/Z1hIqHDz5X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وكان الإعلامي وليد الفراج قد علق على القرار، قائلا: ”قرار غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو بتوقيته كان عيدية ويعبر عن حكمة الأعضاء.. القرار لو كان بالعكس لكان هناك تردد.. قرار بهذه الطريقة وليلة العيد فهذا قرار تاريخي، وهو القرار الأقوى في تاريخ لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ تسلم هذا التحاد مهمته قبل 3 سنوات، وهي قرارات شجاعة وجريئة، ولكن لو القرار بالعكس يمكن كان فيه تردد ولا نريد الدخول في تفاصيل كثيرة“.

#وليدالفراج: قرار غرفة فض المنازعات في قضية #محمدكنو بتوقيته كان عيديته ويعبر عن حكمة الأعضاء .. القرار لو كان بالعكس لكان هناك تردد .. قرار بهذه الطريقة وليلة العيد فهذا قرار تاريخي اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/ax6660G6eg — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 3, 2022

إيقاف كنو أربعة أشهر

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت، يوم الأحد الماضي، إيقاف محمد كنو أربعة أشهر بالإضافة إلى حرمان فريقه من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

وكان الهلال أعلن تجديد عقد كنو، الذي كان ينتهي الموسم الحالي، في يناير كانون الثاني حتى 2025.

لكن النصر تقدم بشكوى مشيرا إلى أنه تعاقد مع كنو خلال فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده.

وقالت لجنة فض المنازعات في قرارها في موقع الاتحاد السعودي إنها ألزمت كنو والهلال بدفع تعويض مالي قدره 27 مليون ريال سعودي إلى النصر.

وأضافت اللجنة في قرارها ”ثبوت إنهاء اللاعب محمد كنو للعقد المبرم في 3 يناير 2022 مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع.

”إلزام اللاعب محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي إلى النصر… 7.5 مليون ريال هي الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة عقده، ومبلغ 19.5 مليون ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد“.

وأعلنت اللجنة إيقاف اللاعب عن المشاركات المحلية والدولية من تاريخ صدور القرار.

كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بالمنع من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين تبدأ اعتبارا من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.

ويستطيع كنو والهلال الاستئناف على القرار في غضون 30 يوما.

وتلقت آمال الهلال في الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ضربة قوية بخسارته 1-صفر أمام مضيفه الفيحاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 19 اليوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد الهلال عند 49 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 25 مباراة.

وفي المقابل ارتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز السادس من 25 مباراة.

ويملك الهلال مباراة مؤجلة أخرى سيخوضها على ملعب الاتفاق يوم الأربعاء المقبل، لكن قبلها سيواجه ضمك ضمن الجولة 26 يوم السبت المقبل.