بعد سقوط الهلال أمام الفيحاء.. ماذا يحتاج نادي الاتحاد لتحقيق لقب الدوري السعودي؟

تلقت آمال الهلال في الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ضربة قوية بخسارته 1-صفر أمام مضيفه الفيحاء في مباراة مؤجلة، اليوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد الهلال عند 49 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 25 مباراة.

وفي المقابل ارتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة في المركز السادس من 25 مباراة.

وجاء هدف الفيحاء في الدقيقة 33 بتسديدة مباشرة من سامي الخيبري إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي.

وألغى الحكم هدفا للهلال في الشوط الأول بداعي التسلل ومثله للفيحاء في الشوط الثاني.

ويملك الهلال مباراة مؤجلة اخرى سيخوضها على ملعب الاتفاق، يوم الأربعاء المقبل، لكن قبلها سيواجه ضمك ضمن الجولة 26، يوم السبت المقبل.

حال فوز #الاتحاد على الفتح .. سيكون حسم الدوري أمام #الهلال .. سيتوج باللقب حال تحقيقه الفوز عليه #الهلال_الفيحاء #الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/0UYQ3IjbKj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

ويواجه الهلال في مباراتيه المقبلتين ضمك والاتفاق، على الترتيب، بينما يحتاج الاتحاد فقط، إلى الفوز في مباراتيه المقبلتين، ضد كل من الفتح ثم الهلال.

وفي حال فاز الاتحاد على الفتح، فإن الحسم قد يكون أمام الهلال نفسه، في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الفريقين يوم 15 مايو الجاري.

ويستطيع الاتحاد، حسم لقب الدوري السعودي، قبل لقاء الهلال، إذا ما تفوق على الفتح، ثم تعثر الهلال، في مباراتي ضمك والاتفاق.

الاتحاد سيخوض مباريات تنافسية وصعبة، حيث سيفتتح مبارياته أمام الفتح في الأحساء ثم يستضيف الهلال في مدينة جدة وبعدها سيغادر إلى حائل لملاقاة الطائي أحد الفرق الباحثة عن النجاة من الهبوط ثم سيواجه الاتفاق في الدمام، وهو يعيش مرحلة صعبة من أجل البقاء، على أن يختتم مبارياته أمام الباطن في مدينة جدة، وفريق الباطن مهدد بالهبوط كذلك.

أما الهلال فسيواجه في المباريات المقبلة: ضمك، الاتفاق، الاتحاد، أبها، الفتح، والفيصلي.