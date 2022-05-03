ترتيب الدوري السعودي.. الفيحاء يصعق الهلال ويوقف زحفه لملاحقة الاتحاد

سقط نادي الهلال في فخ الخسارة أمام نظيره الفيحاء، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 في الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت الدقيقة 33 من عمر المباراة، تسجيل الفيحاء لهدف التقدم عن طريق سامي الخيبري.

وحاول الهلال الضغط على الفيحاء طوال شوطي المباراة وسدد لاعبوه أكثر من كرة ولكن لم تصل للشباك.

هدددددف! ⚽

الفيحاء يسجل الهدف الأول عن طريق "سامي الخيبري" 🤩🔥

#الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/f17nI6vga4 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 3, 2022

وبهذه النتيجة، توقف رصيد الهلال عند النقطة الـ49 في المركز الثاني خلف الاتحاد (المتصدر) برصيد 60 نقطة، ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة 33 في المركز السادس.

ويحتاج نادي الاتحاد بذلك إلى 8 نقاط فقط من أصل 5 مباريات متبقية لحسم لقب الدوري السعودي لصالحه.

وعادت منافسات الدوري السعودي بعد توقف دام 45 يومًا إذ كانت آخر المواجهات بين أبها والتعاون في التاسع عشر من مارس الماضي ضمن ختام مباريات الجولة. فيما لعبت 4 أندية دور نصف نهائي كأس الملك في الثالث والرابع من أبريل الماضي.

ولم تشمل فترة التوقف الماضية أندية الهلال، والشباب، والفيصلي، والتعاون، لخوضهم دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لمجموعة الغرب والذي انتهت منافساته أواخر الشهر الماضي.