بعد أزمة محمد كنو.. تأجيل مفاوضات تمديد عقد جانغ هيون سو مع الهلال

قرر نادي الهلال السعودي تأجيل قرار التفاوض مع مدافع الفريق، الكوري جانغ هيون سو، بشأن تمديد تعاقده، بعد أزمة إيقاف القيد.

لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف محمد كنو أربعة أشهر، ومنع الهلال من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

ما الأدلة التي حسمت قضية محمد كنو لصالح النصر وأدانت الهلال؟ https://t.co/PYZwnB4UzA pic.twitter.com/Z1hIqHDz5X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن إدارة الهلال قررت تأجيل قرار التفاوض مع المدافع الكوري؛ بسبب عدم اتضاح الرؤية بشأن قدرة الفريق على تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية من عدمها.

وأضافت: ”تأجيل القرار يأتي في أعقاب تطورات في قضية لاعب الفريق محمد كنو، التي تسببت في إيقاف الفريق عن تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات.

وتابعت: ”الإبقاء على اللاعب الكوري يظل خياراً في حال عدم قدرة الإدارة على إلغاء العقوبة، أو التوصل إلى اتفاق، في حين سيكون الرحيل مصيره في حال تم إلغاء العقوبة، وتمكن النادي من ضم لاعبين جدد“.

وأوضحت: ”إدارة الهلال لا تمانع في زيادة عقد اللاعب في حال استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد، وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

ويحتل ”الزعيم“ المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 49 نقطة، بعد خوضه 23 مباراة، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر الاتحاد.

إدارة نادي الهلال تتجه لتقديم استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات.

القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي والمدى الزمني للسداد (30) يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وألزمت أيضًا محمد كنو، ونادي الهلال، بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.