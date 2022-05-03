ما الأدلة التي حسمت قضية محمد كنو لصالح النصر وأدانت الهلال؟

كشفت تقارير إعلامية عن الأسباب التي استندت إليها غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين، بسبب قضية محمد كنو.

لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت إيقاف محمد كنو أربعة أشهر ومنع الهلال من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

رسميًا.. منع الهلال من التسجيل فترتين وإيقاف محمد كنو 4 أشهر https://t.co/2tN3qcd0mg pic.twitter.com/KuDf2hZgG4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

وكشف الإعلامي علي العنزي الأدلة التي استندت إليها غرفة فض المنازعات وكانت ثلاثة جاءت كالتالي:

أولا: مستند قدمه نادي النصر عبارة عن ”إقرار خطي“ موقع من اللاعب بأنه أبلغ إدارة الهلال بتوقيعه مع النصر.

ثانيًا: ثلاثة إنذارات توجهت الى نادي الهلال من نادي النصر ووكيل اللاعب ولم يتجاوب معها أو يرد عليها.

ثالثًا: اتصال المفرج على شقيق اللاعب (الذي ظهر على الهواء) وأبلغه خلاله بتوقيع اللاعب مع النصر.

من كواليس القضية

1- الإقرار الخطي الموقع من اللاعب بأنه أبلغ إدارة الهلال بتوقيعه مع النصر

2- ثلاثة انذارات توجهت الى نادي الهلال من نادي النصر ووكيل اللاعب ولم يتجاوب معها او يرد عليها.

3- اتصال المفرج على شقيق اللاعب ( والذي ظهر على الهواء) وابلغه خلاله بتوقيع اللاعب مع النصر — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 2, 2022

كشفت وسائل إعلام سعودية موقف نادي الهلال من قرارات غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو، وحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة نادي الهلال تتجه لتقديم استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات.

وحسب الصحيفة عينها، فإن القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي والمدى الزمني للسداد (30) يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وألزمت أيضًا محمد كنو، ونادي الهلال، بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي يناير الماضي، أعلن الهلال تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025، ثم أعلن نادي النصر اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد اللاعب بعد تجديد عقده مع الهلال.

وقال النصر إن كنو وقّع معه على عقد، قبل أن يجدد مع الهلال، (خلال الفترة الحرة) على أن ينتقل اللاعب إلى العالمي، وأوضح أنه أرسل إشعارًا إلى نادي الهلال، ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عامًا، مع نادي الهلال ينتهي، في يونيو المقبل، قبل أن يتم تجديده حتى 2025.

وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال، في صيف العام 2017.

وبدأ محمد كنو مسيرته الكروية، في الفئات السنية بنادي الاتفاق، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، العام 2013، ولعب للفريق الأول في نادي الاتفاق 4 سنوات، وخاض معه 152 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية، مسجلًا خلالها 11 هدفًا.