رودي غارسيا يوافق على عرض نادي النصر السعودي

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن المدرب الفرنسي رودي غارسيا وافق على العرض الذي قدمه نادي ‎النصر السعودي لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة ”هاتريك الإلكترونية“، فإن التوقيع الرسمي بين النادي والمدرب الفرنسي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلي آل معمر رئيس نادي النصر: نحمد الله على وجود هذا الرجل https://t.co/Nsuc5RKLdt pic.twitter.com/Ldd7Uk8CkH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وكانت وسائل إعلام إيطالية، قد ذكرت أن النصر طلب وضع بند في عقده يسمح له بإنهاء العقد في حال فشل الفريق بالتأهل لدوري أبطال آسيا.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادما من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق مؤخرا، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويعاني النصر من سوء النتائج مع روسو، حيث ودع أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة لهزيمته في ديربي الرياض في الدوري السعودي للمحترفين.

وضع شرطا يخص دوري أبطال آسيا.. تطور مهم في مفاوضات النصر مع رودي غارسيا https://t.co/MW7v2QvJCN pic.twitter.com/PQ8lJWJ5EZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

وتولى روسو قيادة النصر في ديسمبر 2021، حيث قاد الفريق في 15 مباراة في مختلف المسابقات، حقق الفوز في 11 لقاء، وخسر 3 مرات، فيما تعادل في مواجهة.

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات كلقب الدوري الفرنسي في موسم 2009-2010 مع نادي ليل، والتأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق أولمبيك ليون في موسم 2019/2020.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة، في حين يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 60 نقطة من 25 مباراة ويليه النصر.

وتتبقى 5 مباريات للنصر في الدوري السعودي، حيث سيلاقي الشباب والرائد والأهلي والحزم والفتح.

صحيفة: النصر السعودي يخطط لضم محمد شريف مهاجم الأهلي المصري https://t.co/7afQwWDywl pic.twitter.com/jWzsDGzAEI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

وعلى مستوى الألقاب، قاد رودي غارسيا ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2011/2010، ولقب كأس فرنسا في الموسم ذاته.