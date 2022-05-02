مسلي آل معمر رئيس نادي النصر: نحمد الله على وجود هذا الرجل

غرّد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، بعد ساعات من قرار لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة السعودي، بقضية محمد كنو لاعب نادي الهلال.

وحقق النصر، نصرًا قانونيًا على غريمه الهلال، حيث أوقفت غرفة فض المنازعات كنو 4 أشهر، كما منعت الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقالات، مع رد مبلغ 27 مليون ريال سعودي بالتضامن بين اللاعب والهلال، بعد شكوى من النصر.

وكان كنو، قد جدد عقده مع نادي الهلال بعدما وقع عقدًا مع النصر بعد دخوله الفترة الحرة، ما دفع النصر لتحريك شكوى رسمية ضد اللاعب.

نحمد الله على وجود هذا الرجل .. انت #خالد_عز_النصر pic.twitter.com/JGXkQkAqFs — مسلّي آل معمر (@musalli9) May 2, 2022

وقال مسلي عبر تويتر :“ نحمد الله على وجود هذا الرجل.. أنت #خالد_عز_النصر“ مرفقًا صورة الأمير خالد بن فهد عضو النادي الذهبي وداعمه الأول.

ويبدو أن الأمير خالد بن فهد كان له دور في قرار النادي بتحريك دعوى قانونية في اتحاد الكرة السعودي ضد غريمه الهلال.

وتباينت ردود الفعل على قرار لجنة فض المنازعات بإيقاف محمد كنو 4 شهور ومنع الهلال من التعاقد من لاعبين جدد لفترتين، بين إشادة من جماهير النصر وغضب وترقب من جماهير الهلال.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

وجاء على صفحة غرفة فض المنازعات في موقع الاتحاد السعودي للعبة: ”ثبوت إنهاء اللاعب محمد بن إبراهيم كنو للعقد المبرم، في 3 يناير 2022، مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع“.

وأضاف بيان الغرفة: ”إلزام اللاعب محمد بن إبراهيم كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر إجمالي مبلغ قدره 27 مليون ريال على النحو التالي: مبلغ قدره 7 ملايين و500 ألف ريال الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد، ومبلغ قدره 19 مليونًا، و500 ألف ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد.

”إيقاف اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًا ودوليًا لمدة 4 أشهر، تبدأ اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وإيقاع عقوبة المنع من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين على نادي الهلال، تبدأ اعتبارًا من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار، وإلزام اللاعب ونادي الهلال بالتضامن بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويعد القرار قابلًا للاستئناف بحسب غرفة فض المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي والمدى الزمني للسداد 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف“.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الهلال ينوي الاستئناف على قرار إيقاف كنو وكذلك حرمانه من التعاقدات بسبب هذه القضية.