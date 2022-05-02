الفراج والمريسل يعلقان وجدل حول قانونية العقوبات.. ردود فعل متباينة بعد إيقاف محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل

تباينت ردود الفعل على قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف محمد كنو أربعة أشهر ومنع الهلال من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين، بين إشادة من جماهير النصر وغضب وترقب من جماهير الهلال.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

رسميًا.. منع الهلال من التسجيل فترتين وإيقاف محمد كنو 4 أشهر https://t.co/2tN3qcd0mg pic.twitter.com/KuDf2hZgG4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وجاء على صفحة غرفة فض المنازعات في موقع الاتحاد السعودي للعبة ”ثبوت إنهاء اللاعب محمد بن إبراهيم كنو للعقد المبرم في الـ3 من يناير 2022 مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع“.

وأضاف بيان الغرفة ”إلزام اللاعب محمد بن إبراهيم كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر إجمالي مبلغ قدره 27 مليون ريال على النحو الآتي: مبلغ قدره 7 ملايين و500 ألف ريال الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد، ومبلغ قدره 19 مليونا و500 ألف ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد.

”إيقاف اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية محلياً ودولياً لمدة أربعة أشهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. وإيقاع عقوبة المنع من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين على نادي الهلال، تبدأ اعتباراً من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار. وإلزام اللاعب ونادي الهلال بالتضامن بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويعد القرار قابلا للاستئناف بحسب غرفة فض المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي والمدى الزمني للسداد 30 يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف“.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الهلال ينوي الاستئناف على قرار إيقاف كنو وكذلك حرمانه من التعاقدات بسبب هذه القضية.

وكاد الهلال رد على لجنة فض المنازعات بعدم اختصاصها في القضية، لتصدر قرارها الذي منح النصر الحصول على مبلغ على سبيل التعويض مع إيقاف اللاعب وحرمان الهلال من قيد لاعبين جدد.

لكن أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق قال في تغريدة عبر تويتر ”غرفة فض المنازعات أصدرت عقوبة ضد الهلال غير موجودة في اللائحة“.

شيء جميل ان يصدر قرار مبدئي في قضية الموسم وتحويلها للتقاضي في جهة اخرى .. القرار الاولى يخفف جروح كثيرة .. لكنها مثل المسكنات اذا لم تكن قرارات نهائية غير قابله للطعن وجاهزة للنفاذ .

نصيحة .. القضايا القانونية مشاويرها طويلة وانتظار حتى اللحظة الاخيرة افضل واسلم .. نصيحة ❤️ — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) May 2, 2022

وقال الإعلامي عايد الرشيدي عبر حسابه على تويتر ”الحقيقة القرار شجاع وفق الانظمة،، هذا القرار يؤكد تطبيق الأنظمة والعدالة ويحق للهلال الاستئناف ومن له حق لن يضيع. شكرا الاتحاد السعودي لكرة القدم شكرا ياسر المسحل“.

إشاد نصراوية

في المقابل احتفلت جماهير النصر بالقرار تحت هاشتاغ #استاذ_القانون_مسلي في إشارة إلى مسلي آل معمر رئيس النادي وإشادة بتعامله مع القضية من البداية.

وقد تفاعل الإعلام النصراوي مع هذا الهاشتاغ، إذ كتب الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل ”تعمدت اختيار هذا التوقيت لوضع المساحة، حتى تكون تاريخية لمن يتحدى في القانون الرياضي“.

وقد رد على الإعلامي وليد الفراج الذي كتب على تويتر قائلا ”شيء جميل أن يصدر قرار مبدئي في قضية الموسم وتحويلها للتقاضي في جهة أخرى .. القرار الأولي يخفف جروحا كثيرة .. لكنها مثل المسكنات إذا لم تكن قرارات نهائية غير قابلة للطعن وجاهزة للنفاذ. نصيحة .. القضايا القانونية مشاويرها طويلة وانتظار حتى اللحظة الأخيرة أفضل وأسلم .. نصيحة“.

وقال المريسل على تغريدة الفراج “ لا تحذفها. تذكرها زيييين“.

وقال المتحدث الرسمي السابق للنصر سعود الصرامي خلال لقاء ببرنامج ”الحصاد الرياضي ”محمد كنو وقع في مقر نادي النصر وبصم على 8 صفحات هي العقد وأشر عليها بحضور شقيقه علاء. الـ27 مليونا كانت لحفظ حقوق النصر وكانت شرطا صريحا وشفافاً والكابتن محمد وشقيقه علاء والشركة المالكة لعقده موجودة. لجنة فض المنازعات بالتعاون مع لجنة الاحتراف صدرت.. القرار ليس نهائيا ولذلك يحق للهلال والنصر الذهاب لمركز التحكيم“.

لا عقوبة على نادي #الهلال إلا بإثبات رسمي بتحريض كنو

pic.twitter.com/m8Jc9fpZdb — عبدالرحمن أباعود (@A_Abaoud) April 30, 2022

وفي المقابل تعرض أسطورة النصر ماجد عبد الله لانتقادات من الجماهير لغيابه عن التعليق على قضية كنو، لكنه رد في تغريدة جاء فيها “ لم أتحدث منذ بداية القضية لأني واثق من الإجراءات التي اتخذتها إدارة نادي النصر؛ ولأننا في دولة تحترم اللوائح والأنظمة والقانون، لذلك من له حق سيأخذه في النهاية. مبارك لإدارة العالمي وجماهيره كسب القضية وحفظ حقوق النادي“.

لكن على صعيد المنتخب السعودي ومشاركة اللاعب في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، لن يؤثر إيقافه على مشاركته نظرًا لأن الايقاف ينتهي قبل بداية البطولة بـشهرين و20 يوما تقريبًا.