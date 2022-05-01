رد فعل نادي الهلال بعد منعه من التسجيل وإيقاف محمد كنو

كشفت وسائل إعلام سعودية موقف نادي الهلال من قرارات غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة نادي الهلال تتجه لتقديم استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو.

رسميًا.. منع الهلال من التسجيل فترتين وإيقاف محمد كنو 4 أشهر https://t.co/2tN3qcd0mg pic.twitter.com/KuDf2hZgG4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي والمدى الزمني للسداد (30) يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

عقوبات قضية محمد كنو: رسميًا.. منع الهلال من التسجيل فترتين وإيقاف كنو 4 أشهر ورد 27 مليون ريال لنادي النصر https://t.co/vCOBLhTjhs pic.twitter.com/of1EfDaU4C — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

كما قررت إيقاف عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًا ودوليًا، حمد كنو 4 أشهر.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وألزمت أيضًا محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي يناير الماضي، أعلن الهلال تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025، ثم أعلن نادي النصر اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد اللاعب بعد تجديد عقده مع الهلال.

وقال النصر إن كنو وقّع معه على عقد، قبل أن يجدد مع الهلال، (خلال الفترة الحرة) على أن ينتقل اللاعب إلى العالمي، وأوضح أنه أرسل إشعارًا إلى نادي الهلال، ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عامًا، مع نادي الهلال ينتهي، في يونيو المقبل، قبل أن يتم تجديده حتى 2025.

وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال، في صيف العام 2017.

وبدأ محمد كنو مسيرته الكروية، في الفئات السنية بنادي الاتفاق، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، العام 2013، ولعب للفريق الأول بنادي الاتفاق 4 سنوات، وخاض معه 152 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية، مسجلًا خلالها 11 هدفًا.