رسميًا.. منع الهلال من التسجيل فترتين وإيقاف محمد كنو 4 أشهر

قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

كما قررت إيقاف عن المشاركة في المباريات الرسمية محليا ودوليا، حمد كنو 4 أشهر.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن دفع 27 مليون ريال تعويض مالي لنادي النصر.

وألزمت أيضا محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب الإعلامي السعودي عبدالله الحنيان فإن إيقاف محمد كنو سيكون ابتداء من عقده الجديد مع الهلال، وبذلك سيشارك مع الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي، وسيبدأ تنفيذ العقوبة في بداية الموسم المقبل.

وكان الهلال قد أعلن في يناير الماضي عن توقيع تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025، ثم أعلن نادي النصر أنه اتخذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع الهلال.

وقال النصر إن محمد كنو وقع معه على عقد، قبل أن يجدد مع الهلال، (خلال الفترة الحرة) على أن ينتقل اللاعب إلى العالمي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عاما، مع نادي الهلال ينتهي في يونيو المقبل، قبل أن يتم تجديده حتى 2025.

وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال في صيف العام 2017.

وبدأ محمد كنو مسيرته الكروية، في الفئات السنية بنادي الاتفاق، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، العام 2013، ولعب للفريق الأول بنادي الاتفاق 4 سنوات وخاض معه 152 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية، مسجلا خلالها 11 هدفا.