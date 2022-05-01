تقرير: حامد البلوي لن يعاقب في شكوى النصر "لعدم كفاية الأدلة"

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن اتحاد كرة القدم لن يقوم بمعاقبة حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، بعد شكوى النصر.

النصر كان قد تقدم بشكوى لدى لجنة الاحتراف ضد هدافه السابق وناديه الجديد، في نهاية مارس الماضي، وقد ظهر مقطع صوتي مسرب قبل يومين قيل إنه لحمدالله، وحامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، يعود إلى يوم قبل مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن اتحاد القدم لن يتخذ قرارات في القضية التي رفعت ضد نادي الاتحاد، وذلك فيما يتعلق بالإداري حامد البلوي.

وأشارت إلى أنه لن تتم معاقبة البلوي لعدم كفاية الدليل الذي تم تقديمه، في حين أن الشق الذي يتعلق باللاعب عبدالرزاق حمدالله سيتم النظر فيه من قبل FIFA فقط.

اتحاد الكرة السعودي يكشف موقفه من شكوى النصر ضد الاتحاد https://t.co/KOvn7v9UKU pic.twitter.com/FOhiV3ihgX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2022

وتقدمت إدارة النصر بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتاريخ 28 مارس 2022، ضد نادي الاتحاد، وحامد البلوي، مدير الكرة، واللاعب عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي السابق مع النصر وخلال الفترة المحمية“.

وأصدرت إدارة النصر بيانًا آنذاك قالت فيه إنها قدمت الأدلة المادية مرتفعة مع الشكوى، وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، ومن مصادر معروفة ومثبتة، وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام الفيفا ضد اللاعب، حيث إن النزاع القائم أمام الفيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب.

وتابع البيان: ”تؤكد إدارة النصر أنها استندت في شكواها على المادة 55/2 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، وبما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعد حقًا أصيلًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية وبالعودة للتلميحات التي وردت في بيان اتحاد الكرة، فجر أمس، فإن إدارة النصر تدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ياسر المسحل، بأن يحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها، وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية، قد تستغرق لديها القضايا مُددًا طويلة، كما تؤكد الإدارة أن هذه القضية تمس بوضوح القضاء الرياضي، وهذا شأن يهم الجميع“.