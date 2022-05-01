آخر تطورات مفاوضات الأهلي السعودي لضم المغربي رومان سايس

كشفت صحيفة ”الميدان الرياضي“ عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع المغربي رومان سايس، مدافع فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة، في تغريدة لها، يوم الأحد، إن ”إدارة الأهلي أنهت الاتفاق المبدئي مع قلب الدفاع المغربي رومان سايس، حيث تمكن النادي من قطع شوط في المفاوضات مع النجم المغربي والاتفاق على بعض التفاصيل الخاص بالعقد“.

وكانت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، أشارت إلى أن نادي النصر السعودي، يرغب هو الآخر في التعاقد مع رومان سايس في الميركاتو الصيفي، علمًا بأن عقده سينتهي في يونيو المقبل، وهو الأمر الذي يدفع جميع الأندية للفوز بخدمات اللاعب “مجانًا”.

فيما أوضحت تقارير صحفية، أخرى أن إدارة الأهلي تلقت صدمة قوية، تتمثل في رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ 4 ملايين يورو خلال الموسم الواحد من أجل الموافقة على الانتقال إلى “الراقي” مطلع الموسم الجديد.

ويعد هذا المبلغ بمثابة صدمة قوية، في ظل المبالغ الضخمة التي يدفعها الأهلي لنجومه الأجانب الحاليين، بالإضافة إلى الأزمات الإدارية التي تواجه النادي.

أبرز ماقدمه رومان سايس أمام برايتون مشاهدة ممتعة💚💚 pic.twitter.com/dUcNgOzAPs — moath10 (@Z_X_N10) April 30, 2022

ومن المتتظر أن يواجه الأهلي صراعا قويا مع النصر، على الظفر بخدمات سايس في الميركاتو الصيفي المقبل.

وشارك سايس البالغ من العمر 32 عامًا مع وولفرهامبتون خلال الموسم الحالي في 30 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.

صاحب الـ32 عامًا انضم لناديه الإنجليزي، في صيف 2016، ودخل الفترة الحرة في يناير الماضي.

وشارك سايس خلال 6 سنوات مع وولفرهامبتون في 204 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع ثلاثة.

وعلى المستوى الدولي مع منتخب المغربي، خاض رومان 60 مباراة، وسجل هدفا وحيدا.

ويعيش ”الراقي“ وضعا صعبا على بعد خمس جولات من نهاية موسم الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

وسيتعين على الأهلي إكمال موسمه بخمسة أجانب، بعد الإصابة التي تعرض لها مدافعه البرازيلي دانكلير في الركبة خلال فترة التوقف الحالية، ستغيبه لمدة شهر على الأقل ما يعني نهاية موسمه مع الفريق.

وغادر اللاعب للبرازيل للعلاج والتأهيل في محاولة للحاق بآخر جولتين على الأقل.

وسيرحل الفريق لمدينة حفر الباطن لمواجهة فريقها يوم الخامس من شهر مايو، قبل أن يستضيف أبها بجدة في الـ14 من شهر مايو.

وسيغادر بعدها للرياض للقاء النصر على ملعب مرسول بارك في العشرين من الشهر ذاته، ويعود ليستقبل الرائد على ملعبه بجدة في الخامس والعشرين منه.

ويختتم الأهلي مواجهاته بمقابلة الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في التاسع والعشرين من مايو الجاري.