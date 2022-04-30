رياضة

العقوبات المتوقعة على محمد كنو لاعب نادي الهلال
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 14:11 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 15:45 GMT

العقوبات المتوقعة على محمد كنو لاعب نادي الهلال

كشف الصحفي السعودي، عناد الرشيد، عن العقوبات المتوقع أن تصدرها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما اقترب موعد إصدار حكمها في شكوى نادي النصر ضد

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

كشف الصحفي السعودي، عناد الرشيد، عن العقوبات المتوقع أن تصدرها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما اقترب موعد إصدار حكمها في شكوى نادي النصر ضد محمد كنو لاعب الهلال.

كان نادي النصر قد تقدم بشكوى ضد كنو ونادي الهلال، بعدما وقع اللاعب عقدا مع الهلال، على الرغم من توقيعه لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة يناير الماضي.

وبعد إعلان الهلال تجديد عقد كنو في يناير الماضي، قرر النصر التقدم بشكوى ضد اللاعب الذي سبق ووقع للعالمي ـ بحسب بيان النادي ـ.

 

وبحسب عناد الرشيد فإن العقوبات المتوقعة على كنو والتي أوصت بها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بناء على لوائحها هي 3 عقوبات..
١- إيقاف محمد كنو ٦ أشهر.
٢- إيقاف الهلال فترتي تسجيل.
٣- يتحمل اللاعب الشرط الجزائي في عقده مع النصر.

وبحسب الرشيد فإن القضية تمت إحالتها لغرفة فض المنازعات بمستنداتها.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في الشكوى اليوم أو غدا بحسب تقارير صحفية سعودية، حيث يتمسك نادي النصر بحقه في اللاعب وتنفيذ العقد.

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