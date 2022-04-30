العقوبات المتوقعة على محمد كنو لاعب نادي الهلال

كشف الصحفي السعودي، عناد الرشيد، عن العقوبات المتوقع أن تصدرها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما اقترب موعد إصدار حكمها في شكوى نادي النصر ضد محمد كنو لاعب الهلال.

كان نادي النصر قد تقدم بشكوى ضد كنو ونادي الهلال، بعدما وقع اللاعب عقدا مع الهلال، على الرغم من توقيعه لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة يناير الماضي.

وبعد إعلان الهلال تجديد عقد كنو في يناير الماضي، قرر النصر التقدم بشكوى ضد اللاعب الذي سبق ووقع للعالمي ـ بحسب بيان النادي ـ.

🚨- خاص: لجنة الإحتراف وبناء على لوائحها -رشحت- 3 عقوبات بخصوص قضية اللاعب محمد كنو: ١- إيقاف اللاعب ٦ أشهر

٢- إيقاف الهلال فترتين تسجيل

٣- يتحمل اللاعب الشرط الجزائي "القضية تمت إحالتها لغرفة فض المنازعات بمستنداتها" pic.twitter.com/WfMNig5mXC — عناد الرّشيد (@E_A77) April 30, 2022

وبحسب عناد الرشيد فإن العقوبات المتوقعة على كنو والتي أوصت بها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بناء على لوائحها هي 3 عقوبات..

١- إيقاف محمد كنو ٦ أشهر.

٢- إيقاف الهلال فترتي تسجيل.

٣- يتحمل اللاعب الشرط الجزائي في عقده مع النصر.

وبحسب الرشيد فإن القضية تمت إحالتها لغرفة فض المنازعات بمستنداتها.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في الشكوى اليوم أو غدا بحسب تقارير صحفية سعودية، حيث يتمسك نادي النصر بحقه في اللاعب وتنفيذ العقد.