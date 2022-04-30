رياضة

وضع شرطا يخص دوري أبطال آسيا.. تطور مهم في مفاوضات النصر مع رودي غارسيا
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 14:01 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 15:45 GMT

وضع شرطا يخص دوري أبطال آسيا.. تطور مهم في مفاوضات النصر مع رودي غارسيا

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن إدارة نادي النصر السعودي اقتربت من التوصل لاتفاق مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، عبر تويتر، أن هناك بندا مهما طلبه المدرب يسمح له بإنهاء العقد، إذا فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

ويعاني نادي النصر من سوء النتائج مع مدربه الحالي ميخيل أنخيل روسو، حيث ودع الآسيوية وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى هزيمته بديربي الرياض في الدوري السعودي.

 

وتولى الأرجنتيني روسو قيادة النصر في 2021، وينتهي عقده في صيف 2022، كما قاد الفريق في 15 مباراة في المسابقات الرسمية، انتصر خلالها في 11 لقاء، وخسر 3 مرات، فيما تعادل في مواجهة.
وتولى غارسيا تدريب عدة أندية أوروبية مثل: سانت إيتيان، ديجون ، لومان، ليل، روما، نادي أولمبيك ليون الفرنسي.
وحقق العديد من البطولات، كلقب الدوري الفرنسي في موسم 2009-2010 مع نادي ليل، والتأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق أولمبيك ليون في موسم 2019-2020.

ويبلغ رودي 58 عاما، وخاض 875 مباراة مع جميع الفرق التي دربها، فاز في 423 منها وتعادل في 227 وخسر 225.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد.

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