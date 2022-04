وضع شرطا يخص دوري أبطال آسيا.. تطور مهم في مفاوضات النصر مع رودي غارسيا

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن إدارة نادي النصر السعودي اقتربت من التوصل لاتفاق مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، عبر تويتر، أن هناك بندا مهما طلبه المدرب يسمح له بإنهاء العقد، إذا فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

ويعاني نادي النصر من سوء النتائج مع مدربه الحالي ميخيل أنخيل روسو، حيث ودع الآسيوية وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى هزيمته بديربي الرياض في الدوري السعودي.

🚨✅ No surprise from March 13: Rudi #Garcia is one step away from become the new #AlNasr manager for the next season.

⚠️📝 There's an important clause: if the 🇸🇦 club will fail the qualification for the #AFCChampionsLeague, he will have the right to terminate the contract. 🐓⚽ https://t.co/ca764WtPsC

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 30, 2022