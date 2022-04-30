الأهلي السعودي يفاوض المدرب البرتغالي روي فيتوريا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي قدمت عرضا رسميا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا لتولي قيادة الفريق السعودي.

ووفقا لمصادر صحيفة ”الرياضية“ فإن فيتوريا ليس لديه مانع في العودة مرة أخرى للأندية السعودية، حيث يناقش ذلك الأمر حاليا مع طاقمه المساعد، وينتظر الرد خلال الأيام القادمة.

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وسيقوم الطرفان في حالة موافقة المدرب بالاتفاق على الأمور المادية. ولا يرتبط فيتوريا بأي ناد منذ إقالته من قيادة فريق سبارتاك موسكو الروسي ديسمبر الماضي.

وتبحث إدارة الأهلي عن مدرب جديد، في ظل تدهور نتائج الفريق هذا الموسم، حيث احتل المركز العاشر في الدوري السعودي للمحترفين.

وسبق لفيتوريا خوض تجربة في الملاعب السعودية، حيث تعاقد نادي النصر السعودي معه في 2019، بعقد لمدة 18 شهرا، وأنهى النادي التعاقد مع المدرب البرتغالي في 2020، بالتراضي.

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وقاد فيتوريا النصر في 86 مباراة، فاز خلالها في 54 مباراة، وتعادل 13 مرة، في حين خسر 19، وحقق فيتوريا مع النصر الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018/2019، وكأس السوبر السعودي 2019.

وسبق للمدرب البالغ من العمر 52 عاما، تولي قيادة عدة أندية مثل نادي بنفيكا، وفاتيما، وفيتوريا دي غيماريش، وباسوج دي فيريرا.

وكمدرب نال فيتوريا لقب الدوري البرتغالي مرتين (مع بنفيكا) ولقبين في كأس البرتغال (مع بنفيكا وفيتوريا دي غيماريش)، ولقبا في كأس الدوري البرتغالي (مع بنفيكا) ولقبا في كأس السوبر البرتغالي (مع بنفيكا).

ويواجه الأهلي نظيره الباطن، في 5 مايو المقبل، على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

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ويملك الأهلي في رصيده 28 نقطة من 25 مباراة، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، قبل 5 جولات على نهاية الموسم، حيث حقق الأهلي 6 انتصارات مقابل 10 تعادلات و9 هزائم.

ويعود آخر تتويج للأهلي بلقب الدوري السعودي إلى موسم 2015/2016، وكان هذا ثالث تتويج للفريق باللقب المحلي، ونال بعدها لقب كأس السوبر السعودي عام 2017.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 60 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الثاني الذي لعب 23 مباراة، في حين يملك النصر 48 نقطة من 25 مباراة، و47 نقطة من 25 مباراة للشباب في المركز الرابع.