رومان سايس يكشف عن طلباته المالية للانضمام إلى الأهلي السعودي

كشفت مصادر صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي ما زالت في مفاوضات مع المغربي رومان سايس، مدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة ”هاتريك الإلكترونية“، فإن اللاعب المغربي طلب راتبا سنويا يقدر بـ4 ملايين يورو، بالإضافة إلى شرط استلام 70% مقدم لراتبه للسنة الأولى عند توقيع العقد.

يذكر أن نادي الهلال السعودي أيضا أبدى اهتماما بسايس للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت ترددت أنباء عن رغبة رومان سايس في البقاء مع ناديه وولفرهامبتون، أو الانتقال لأي نادٍ أوروبي جديد، خاصة عقب تلقيه عرضا من نادي مارسيليا الفرنسي.

انضم سايس البالغ من العمر 32 عاما لوولفرهامبتون في صيف 2016، وينتهي عقده معه الصيف المقبل.

ويلعب رومان في مركز الدفاع، وخاض مع الفريق الإنجليزي 203 مباريات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3 أهداف.

وسبق له اللعب لعدة أندية مثل: أولمبيك فالانس، وكليرمونت، ولوهافر، وأنجيه، كما يشارك المنتخب المغربي منذ 2012.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة من 25 مباراة، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، قبل 5 جولات على نهاية الموسم، حيث حقق الأهلي 6 انتصارات مقابل 10 تعادلات و 9 هزائم.