عبدالله المعيوف: أتمنى عدم وجود الحارس الأجنبي في الدوري السعودي (فيديو)

قال عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال إنه يتمنى عدم وجود الحارس الأجنبي في الدوري السعودي.

وسأل الإعلامي السعودي تركي العجمة الحارس عبدالله المعيوف أنت مع وقف استقطاب حارس أجنبي؟ قال المعيوف: ”نعم أنا مع، أريد اليوم قبل غد عدم وجود حارس أجنبي، لأننا نضر المنتخب، لكن يجب تقبل الأمر“.

وتابع: ”وجود 7 محترفين بالدوري السعودي يقوي المنافسة لكنه يقلل عدد اللاعبين السعوديين الذين يصعدون للمنتخب“.

وأضاف: ”أستمتع باللعب كحارس خامس، مهارة اللعب بالقدم مهمة جدا لحارس المرمي، حارس المستقبل يجب أن يكون حريصا على اللعب بالقدم“.

وعن زيادة وزنه قال معيوف: ”أجريت تحاليل وكشفت عن وجود مشكلة في الغدد ونعالجها.. من سنتين أو ثلاث سنوات أتناول حبوبا للعلاج، وسعيد بما وصلت له الآن“.

وعما إذا كان للاعبين تدخل في إقالة المدرب ليوناردو جارديم قال المعيوف: ”اللاعبون لم يتدخلوا في إقالة ليوناردو جارديم، الموضوع موضوع إدارة وهم من اتخذوا القرار، سألونا عن رامون دياز، كان مرحبا به بيننا، لم يكن يوجد مشاكل مع جارديم، لكن النتائج لم تكن جيدة، كان لديه نظام جديد لم يسر معنا، تكتيكه لم يمش معنا“.

وعن الحراس الذين يعجبونه حاليا قال المعيوف: ”حبيب الوطيان ونواف العقيدي من أفضل الحراس القادمين، ومحمد الربيعي جيد لكنه يحتاج للاهتمام بأدق التفاصيل“.

#عبدالله_المعيوف: اللاعبون لم يتدخلوا في إقالة جارديم لكن النتائج لم تكن جيدة بسبب "النظام الجديد".. و"طقطقة الهلال" أفضل طريقة لعب للفريق حاليا@almayuof @Alhilal_FC#كورة_روتانا pic.twitter.com/PMXrqLE3ua — برنامج كورة (@korarotana) April 29, 2022

وبسؤاله عن موعد اعتزاله قال المعيوف: ”ليس لدي نية في الاعتزال بعد عام، أطمح للبقاء ثلاث أو أربع سنوات وأتمنى أن تكون في الهلال، اجتمعت مع مدرب المنتخب (هيرفي رينارد) قبل أشهر وتحدثنا عن موضوع العودة وقلت له ”أنا موجود“ إذا احتاج إليّ في كأس العالم“.

وعن انتقال محمد العويس للهلال قال المعيوف: ”لم أنزعج من انضمامه للهلال، هو إضافة للفريق ويزيد التحدي، حراسة مرمى الهلال صعبة، لو أتيت بـ10 حراس إلى الهلال قد لا ينجح منهم إلا حارس“.

وقال المعيوف: ”رازفان لوشيسكو ورامون دياز مدربان جيدان وعودة أي منهما لتدريب الهلال خيار جيد، كل منهما له ثقافة ونوع من التمارين الجيدة، العامل النفسي لديهما جيد، لكن مع رازفان حصلنا على البطولات خاصة دوري أبطال آسيا 2019“.