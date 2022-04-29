صحيفة: فينسنت أبوبكر يطلب الرحيل من نادي النصر ووهبي الخزري البديل

أشارت تقارير صحفية إلى أن الكاميروني فنسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي قرر الرحيل عن النادي لأسباب عائلية، لكن ”العالمي“ بدأ على الفور في البحث عن بديله.

وقالت صحيفة ”ميليت“ التركية، إن فنربخشة التركي كان وضع أبوبكر على رأس أولوياته للتعاقد معه الموسم المقبل، وكذلك دخل في مفاوضات مع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي وبنفيكا البرتغالي وفلامنغو البرازيلي، لكن بعد قرار المهاجم الكاميروني بالرحيل عن النصر لأسباب عائلية تغير الوضع تماما.

نادي النصر السعودي يقدم عرضا لجيمس رودريغيز https://t.co/CJd7cQp2Io pic.twitter.com/RnRV8j2Xko — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

وانتقل المهاجم الكاميروني البالغ من العمر 30 عامًا إلى النصر في بداية الموسم الحالي في صفقة مجانية من بشكتاش التركي، ويرتبط بعقد مع ”العالمي“ حتى 2024.

وبدأ أبوبكر مسيرته في كوتون سبور الكاميروني ودافع لاحقا عن ألوان قمصان أندية فالنسيان ولوريان في فرنسا وبورتو البرتغالي وبشكتاش التركي وتبلغ قيمته السوقية حاليا تسعة ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن أبوبكر أبلغ إدارة النصر بالرحيل فيما أبدا ناديا برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي وفنربخشه اهتمامهما به.

التقرير الطبي لإصابة نجم #النصر الكاميروني ڤينسينت ابو بكر دعواتنا له بالشفاء العاجل 🙏 pic.twitter.com/KiAvNJ7s0R — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 28, 2022

النصر والخزري

بدأ النصر على الفور في نقل اهتمامه للمهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري البالغ عمره 31 عاما، حيث قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن إدارة النصر التقت بالفعل مع نجم سانت إيتيان الفرنسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويمكنه بالفعل التعاقد مع أي ناد في صفقة مجانية، أي أن النصر لن يدفع أي رسوم انتقال للنادي الفرنسي.

وكان أبوبكر، مهاجم بورتو البرتغالي السابق، صاحب هدف تتويج الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2017 على حساب مصر، كما فاز بالدوري البرتغالي مرتين مع بورتو وبالدوري التركي مرتين مع بشكتاش آخرها في الموسم الماضي.

أنمار الحائلي عن قضية عبدالرزاق حمدالله: إذا كان هناك حق للنصر سيحصلون عليه (فيديو) https://t.co/pY7UyjfMbe pic.twitter.com/1t54FKoO6P — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2022

كما أنه ساهم في تأهل ”الأسود التي لا تقهر“ إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على الجزائر 2-1 في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية، نهاية الشهر الماضي، وذلك عبر قاعدة الهدف خارج الأرض.

ولا شك أن أبوبكر عزز الخيارات الهجومية للنصر إلى جوار البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله وانتقاله للمنافس المحلي الاتحاد.

وسجل أبوبكر تسعة أهداف مع النصر في 25 مباراة بالدوري السعودي حتى الآن، يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق بالمسابقة بعد تاليسكا الذي أحرز 14 هدفا.