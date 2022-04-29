رياضة

صحيفة: فينسنت أبوبكر يطلب الرحيل من نادي النصر ووهبي الخزري البديل
تاريخ النشر: 29 أبريل 2022 7:38 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2022 8:15 GMT

صحيفة: فينسنت أبوبكر يطلب الرحيل من نادي النصر ووهبي الخزري البديل

أبوبكر يطلب الرحيل عن النصر لأسباب عائلية واهتمام العديد من الأندية للتعاقد معه، والعالمي يهتم بالخزري.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إلى أن الكاميروني فنسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي قرر الرحيل عن النادي لأسباب عائلية، لكن ”العالمي“ بدأ على الفور في البحث عن بديله.

وقالت صحيفة ”ميليت“ التركية، إن فنربخشة التركي كان وضع أبوبكر على رأس أولوياته للتعاقد معه الموسم المقبل، وكذلك دخل في مفاوضات مع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي وبنفيكا البرتغالي وفلامنغو البرازيلي، لكن بعد قرار المهاجم الكاميروني بالرحيل عن النصر لأسباب عائلية تغير الوضع تماما.

وانتقل المهاجم الكاميروني البالغ من العمر 30 عامًا إلى النصر في بداية الموسم الحالي في صفقة مجانية من بشكتاش التركي، ويرتبط بعقد مع ”العالمي“ حتى 2024.

وبدأ أبوبكر مسيرته في كوتون سبور الكاميروني ودافع لاحقا عن ألوان قمصان أندية فالنسيان ولوريان في فرنسا وبورتو البرتغالي وبشكتاش التركي وتبلغ قيمته السوقية حاليا تسعة ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن أبوبكر أبلغ إدارة النصر بالرحيل فيما أبدا ناديا برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي وفنربخشه اهتمامهما به.

النصر والخزري
بدأ النصر على الفور في نقل اهتمامه للمهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري البالغ عمره 31 عاما، حيث قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن إدارة النصر التقت بالفعل مع نجم سانت إيتيان الفرنسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويمكنه بالفعل التعاقد مع أي ناد في صفقة مجانية، أي أن النصر لن يدفع أي رسوم انتقال للنادي الفرنسي.

وكان أبوبكر، مهاجم بورتو البرتغالي السابق، صاحب هدف تتويج الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2017 على حساب مصر، كما فاز بالدوري البرتغالي مرتين مع بورتو وبالدوري التركي مرتين مع بشكتاش آخرها في الموسم الماضي.

كما أنه ساهم في تأهل ”الأسود التي لا تقهر“ إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على الجزائر 2-1 في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية، نهاية الشهر الماضي، وذلك عبر قاعدة الهدف خارج الأرض.

ولا شك أن أبوبكر عزز الخيارات الهجومية للنصر إلى جوار البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله وانتقاله للمنافس المحلي الاتحاد.

وسجل أبوبكر تسعة أهداف مع النصر في 25 مباراة بالدوري السعودي حتى الآن، يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق بالمسابقة بعد تاليسكا الذي أحرز 14 هدفا.

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