صحيفة: النصر السعودي يخطط لضم محمد شريف مهاجم الأهلي المصري

كشفت تقارير صحفية مصرية أن محمد شريف، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، تلقى عرضا من النصر السعودي للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”المصري اليوم“ تقريرًا قالت فيه إن النادي الأهلي طلب 3 ملايين دولار في حالة البيع النهائي لمهاجمه محمد شريف، بينما عرض النصر دفع مليون و250 ألف دولار في حالة الإعارة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النصر السعودي طلبت من نظيرتها في الأهلي سرعة الرد على العرض؛ حتى يتمكن من إنهاء كافة الإجراءات أو البحث عن بديل في حالة الرفض.

وأضاف المصدر للصحيفة أن شركة الكرة بالأهلي أبلغت بيتسو موسيماني، المدير الفني، بالعرض السعودي، وطلبت منه تحديد موقفه قبل حلول شهر مايو المقبل.

وأحرز محمد شريف 9 أهداف وصنع 3 خلال 24 مباراة مع النادي الأهلي في كل البطولات، خلال الموسم الجاري.

ويعاني شريف من تذبذب مستواه مع الأهلي وابتعاده عن هز الشباك منذ فترة طويلة.

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام طلائع الجيش ويترك الصدارة للزمالك https://t.co/ZOLfvwxAfx pic.twitter.com/73Cf8ZmSWy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وسيسعى الأهلي الراغب في استعادة درع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى مصالحة جماهيره عن طريق العودة للانتصارات أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا، في أقوى مباريات الجولة 17 من البطولة التي تنطلق غداً الجمعة، وتستمر حتى الأحد القادم.

وسيلتقي الأهلي الذي تتراجع نتائجه في الفترة الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا السبت المقبل.

وخسر الأهلي خمس نقاط في آخر مباراتين، بالهزيمة أمام المصري ثم التعادل، أمس الأربعاء، مع طلائع الجيش.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بين فرق البطولة برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك المتصدر، لكن الأهلي يملك مباراتين مؤجلتين.

وتخشى جماهير الأهلي من استمرار نزيف النقاط الذي يصيب الفريق أمام الفرق الضعيفة، وهو ما أدى إلى خسارته اللقب في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

وقال مدرب الأهلي ببيتسو موسيماني إنه سيعمل على إصلاح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم ضد طلائع الجيش حتى لا تتكرر أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف موسيماني للصحفيين: ”إهدار الفرص التهديفية باتت مشكلة حقيقية ونعمل على علاج المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة“.

وشهدت مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش إهدار الجنوب أفريقي بيرسي تاو فرصتين محققتين أمام المرمى، كما أهدر البديلان طاهر محمد وصلاح محسن فرصتين كبيرتين أيضاً.