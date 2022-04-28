موقف نادي الاتحاد السعودي من الاستغناء عن الحارس مارسيلو غروهي

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي لا تنوى الاستغناء عن حارس مرمى الفريق، البرازيلي مارسيلو غروهى، نهائيا.

و صرح الإعلامى البرتغالي جورجى نيكولا عبر قناته في موقع ”يوتيوب“: ”أن على الأندية البرازيلية التي تسعى للتعاقد مع غروهي أن تعلم بأن نسبة عودته للبرازيل هي 0%“.

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وانضم مارسيلو للاتحاد السعودي في 2018، قادما من نادي غريميو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.

ولعب غروهي، البالغ من العمر 35 عاما، لنادي غريميو البرازيلي، في الفترة من 2004 إلى 2019.

وكانت صحف برازيلية أشارت إلى أن جماهير نادي غريميو لا تشعر بالرضا التام عن حارس الفريق الحالي، فقاموا بعمل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإعادة مارسيلو غروهي.

ويتصدر غروهي قائمة الشباك النظيفة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة من أصل 23 مباراة.

وشارك الحارس البرازيلي الاتحاد في 75 مباراة رسمية، تلقى خلالها 71 هدفا، كما حافظ فيه على نظافة شباكه 22 مرة.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، محققا 19 انتصارا و3 تعادلات و3 خسائر، ويتقدم بـ 11 نقطة عن الهلال الثاني الذي لعب 23 مباراة.

ويواجه الاتحاد نظيره الفتح، في 6 مايو المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس المحترفين.

وفي آخر 5 جولات من الدوري السعودي للمحترفين من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفتح، والهلال، والطائي، والاتفاق، والباطن.