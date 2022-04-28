سالم الدوسري يعتذر لجماهير الهلال ويقدم لهم وعدا

قدم سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اعتذاره لجماهير النادي عقب أول خسارة في دوري أبطال آسيا هذا العام.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء في خسارة الهلال أمام الريان القطري بهدفين دون رد.

وقال الدوسري عبر سناب شات بعد المباراة :“اعتذر لجماهير الهلال على إهدار البلنتي“.

ومنح الدوسري لجماهير الهلال وعدا بأن يكون ”القادم أجمل“ ، هو ما أكد عليه أيضا سلمان الفرج قائد الفريق بعد المباراة.

ويرغب الهلال في الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا هذا العام، بعدما حقق لقب العام الماضي، كما ينافس على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

أول هزيمة

وسجل الريان القطري هدفين في الشوط الأول ليُكبد الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم أول هزيمة في دور المجموعات 2-صفر فيما فاز الاستقلال ممثل طاجيكستان بالنتيجة ذاتها على الشارقة الإماراتي في ختام مباريات المجموعة الأولى الليلة الماضية.

وتصدر الهلال المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان ليتأهلا معا إلى دور الستة عشر.

ويملك الشارقة خمس نقاط في المركز الثالث مقابل ثلاث للاستقلال متذيل الترتيب.

وتأهل الهلال لدور الستة عشر كمتصدر للمجموعة فيما صعد الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

وسيلتقي الهلال مع شباب الأهلي الإماراتي، فيما ضرب الريان موعدا مع منافسه المحلي الدحيل في دور الستة عشر.

مباريات ثمن النهائي

ومع ختام مباريات دوري المجوعات لمنطقة الغرب اتضحت جميع مواجهات دور الثمن النهائي والذي سيشهد مواجهات عربية قوية للغاية.

الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي

الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي

الدحيل القطري مع الريان القطري

الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني