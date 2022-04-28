رئيس القوة الزرقاء يرد على هجوم فهد العتيبي (فيديو)

انتقد فهد العتيبي، معلق قنوات ssc الرياضية السعودية، هدوء جماهير نادي الهلال خلال مباراة الريان في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتلقى نادى الهلال هزيمة بهدفين دون رد أمام الريان القطري في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد ”الملز“ بالرياض.

🚨 رئيس القوه الزرقاء محمد عفيفي طلب ايقاف الاهازيج في الشوط الثاني احتراماً لليلة 27 من رمضانpic.twitter.com/NulPnQoR5S — سينشي الهلالي ★ (@SINHfc) April 27, 2022

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة الـ13، بالتساوي مع الريان القطري، ليحافظ الهلال على صدارة المجموعة الأولى، من البطولة الآسيوية.

وعلق فهد العتيبي على صمت جماهير الهلال خلال المباراة في ظل تأخر الفريق: ”صمت من الجماهير في الشوط الثاني لماذا حضرت هذه الجماهير اجلس وكأنها في سينما، كنت تجلس في بيتك وتشاهد المباراة“.

🚨🚨 رئيس القوة الزرقاء عبـر (SC) : " وصلني كلام ان المعلق فهد العتيبي ينتقد القوة بسبب عدم التشجيع بالشوط الثاني، أوضح اننا توقفنا احتراماً لليلة 27 من رمضان " pic.twitter.com/LgEaaA88P5 — سهم ★ (@1SMi_) April 27, 2022

وقام محمد عفيفي، رئيس القوة الزرقاء ـ مجموعات من مشجعي الهلال تحضر المباريات بشكل منتظم لدعم الفريق ـ بالرد على العتيبى عبـر إنستغرام ”وصلني كلام أن المعلق فهد العتيبي ينتقد القوة بسبب عدم التشجيع بالشوط الثاني، أوضح أننا توقفنا احتراما لليلة الـ27 من رمضان ولوقت صلاة القيام ”

وتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة ،ويليه الريان القطرى في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ثم الشارقة الإماراتي ثالثا بـ5 نقاط، ويحتل استقلول الطاجيكى المركز الأخير بلا نقاط.

سيواجه الهلال شباب الأهلي الإماراتي في ضمن النهائي.

وتأهل الهلال، الشباب، والفيصلى إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا ، بينما ودع التعاون السعودى البطولة مبكرا.