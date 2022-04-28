نادي النصر السعودي يقدم عرضا لجيمس رودريغيز

ذكر موقع ”infobae“ أن مستقبل النجم الكولومبي جيمس رودريغيز غير مؤكد في ظل رغبته بالرحيل عن فريقه الحالي الريان القطري، لكنه لن يعود لأوروبا بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية سابقة.

وبحسب infobae فهناك عرض مغر على طاولة النجم الكولومبي من المملكة العربية السعودية ومن نادي النصر السعودي الذي يدربه حاليا الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو المدرب الذي درب لفترة في كولومبيا مع فريق ميلوناريوس وتوج بلقب الدوري الكولومبي رفقته سنة 2017.

ويحتل النصر حاليا المركز الثالث في الدوري السعودي، حيث يرغب في التعاقد مع النجم الكولومبي جيمس رودريغيز للعودة للفوز بلقب الدوري السعودي الموسم القادم بعدما فشل في التتويج باللقب خلال 3 مواسم.

وأكد تقرير infobae أن النجم الكولومبي التقى الأسبوع الماضي برجل أعمال كان سينهي معه تفاصيل انضمامه للنصر السعودي.

كما علقت وسائل إعلامية سعودية على الخبر وأكدت أن أيامه معدودة في قطر التي وصل إليها في أيلول / سبتمبر 2021، وعانى من عدة إصابات ومشاكل مع ناديه الريان.

وكان جيمس رودريغيز قد لعب في أوروبا لأندية بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي ودخل اهتمامات عدة أندية أوروبية في تركيا والبرتغال وأيضا فريق بانفيلد الأرجنتيني.

ويعتبر راتبه الكبير البالغ 12 مليون يورو سنويا العائق الكبير أمام عودته للعب في أوروبا لكونه مطالب بتخفيضه بشكل كبير للتوقيع لفريق أوروبي، لكن بحسب موقع “ infobae “ فإن نادي النصر السعودي مستعد لتحمل الشروط المالية للاعب الكولومبي الذي عاد مؤخرا للعب رفقة منتخب كولومبيا بعد إبعاده لفترة من طرف المدرب السابق.