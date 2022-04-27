رسميًا.. مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)

اكتملت الأندية المرشحة للعب في مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب.
واكتملت عقدة الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نهاية مباريات، اليوم الأربعاء، والجولة السادسة من دور المجموعات.
وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة رسميًا للدور ثمن النهائي من منطقة الغرب:
👏🏻 اكتمل عقد المتأهلين من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!#الهلال_الريان #الهلال pic.twitter.com/HmViH1qbnw
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022
الهلال السعودي
الشباب السعودي
الفيصلي السعودي
شباب الأهلي الإماراتي
ناساف الأوزبكي
فولاد الإيراني
الريان القطري
الدحيل القطري
وستقام مباريات منطقة الغرب خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023.
حيث تقام مباريات الدور ثمن النهائي أحد يومي 3 و4 فبراير، وتقام مباريات الدور ربع النهائي، يوم 7 فبراير.
على أن تقام مباراة الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب، يوم 10 فبراير، فيما سيقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك يومي 19 و26 فبراير 2023.
وتُحدَّد الدولتان المُضيفتان لمباريات منطقتي الشرق والغرب لاحقًا.
وفيما يلي جدول مباريات دور ثمن النهائي لمنطقة الغرب:
دور الـ16 في دوري أبطال آسيا
🇸🇦 #الهلال × شباب الأهلي 🇦🇪
🇸🇦 #الشباب × ناساف 🇺🇿
🇸🇦 #الفيصلي × فولاذ 🇮🇷
🇶🇦 الدحيل × #الريان 🇶🇦
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022
الهلال × شباب الأهلي
الشباب × ناساف
الفيصلي × فولاذ
الدحيل × الريان