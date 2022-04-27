رياضة

رسميًا.. مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)
تاريخ النشر: 27 أبريل 2022 22:56 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2022 23:45 GMT

رسميًا.. مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)

اكتملت الأندية المرشحة للعب في مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب. واكتملت عقدة الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نهاية

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اكتملت الأندية المرشحة للعب في مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب.

واكتملت عقدة الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نهاية مباريات، اليوم الأربعاء، والجولة السادسة من دور المجموعات.

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة رسميًا للدور ثمن النهائي من منطقة الغرب:

الهلال السعودي

الشباب السعودي

الفيصلي السعودي

شباب الأهلي الإماراتي

ناساف الأوزبكي

فولاد الإيراني

الريان القطري

الدحيل القطري

وستقام مباريات منطقة الغرب خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023.

حيث تقام مباريات الدور ثمن النهائي أحد يومي 3 و4 فبراير، وتقام مباريات الدور ربع النهائي، يوم 7 فبراير.

على أن تقام مباراة الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب، يوم 10 فبراير، فيما سيقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك يومي 19 و26 فبراير 2023.

وتُحدَّد الدولتان المُضيفتان لمباريات منطقتي الشرق والغرب لاحقًا.

وفيما يلي جدول مباريات دور ثمن النهائي لمنطقة الغرب:

الهلال × شباب الأهلي

الشباب × ناساف

الفيصلي × فولاذ

الدحيل × الريان

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