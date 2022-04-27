رسميًا.. الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

اكتمل عقدة الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نهاية مباريات، اليوم الأربعاء، والجولة السادسة من دور المجموعات.

وفاز نادي الريان القطري على الهلال السعودي 2-0، يوم الأربعاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.

كما حقق استقلول الطاجيكي الفوز الأول عندما تغلب على الشارقة الإماراتي 2-0، يوم الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات نفس المجموعة.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 لاستقلول.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 🇸🇦 #الهلال × شباب الأهلي 🇦🇪 🇸🇦 #الشباب × ناساف 🇺🇿 🇸🇦 #الفيصلي × فولاذ 🇮🇷 🇶🇦 الدحيل × #الريان 🇶🇦 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وفي مجموعة أخرى تغلب نادي السد القطري على الفيصلي السعودي 1-0، يوم الأربعاء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الأربعاء، أيضًا تعادل ناساف الأوزبكي على الوحدات الأردني 2-2 على نفس الملعب.

وتصدّر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف، مقابل 7 نقاط للسد و6 للوحدات، حيث فاز الفيصلي بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16، في حين تأهل ناساف كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

وكان شباب الأهلي قد تأهل إلى دور الـ16 عقب تعادله مع فولاد خوزستان الإيراني 1-1، أمس الأول، في الجولة السادسة والأخيرة.

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة رسميًا للدور ثمن النهائي من منطقة الغرب:

الهلال السعودي

الشباب السعودي

الفيصلي السعودي

شباب الأهلي الإماراتي

ناساف الأوزبكي

فولاد الإيراني

الريان القطري

الدحيل القطري