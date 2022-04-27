دوري أبطال آسيا: الهلال يسقط أمام الريان.. واستقلول يفوز على الشارقة والسد يتخطى الفيصلي

فاز نادي الريان القطري على الهلال السعودي 2-0، يوم الأربعاءن على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل لاعب الهلال جانغ هيون-سوو (5 بالخطأ في مرمى فريقه)، ويوهان بولي (43)، هدفي الفوز لصالح الريان.

🗣 فهد العتيبي يهاجم جماهير #الهلال السعودي أثناء مواجهة #الريان: لماذا حضرت هذه الجماهير إلى الملعب طالما لن تشجع فريقها؟ كانت جلست في المنزل .. أشعر وكأنهم يشاهدون فيلما في السينما #الهلال_الريان pic.twitter.com/OQ03LGF9Ot — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

كما حقق استقلول الطاجيكي الفوز الأول عندما تغلب على الشارقة الإماراتي 2-0، يوم الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات نفس المجموعة.

وسجل إريك بوكوم (14)، وفلاديسلاف كوسمينين (90+1)، هدفي الفوز لصالح استقلول.

وأكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب ماركوس ميلوني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 لاستقلول.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

السد يتخطى الفيصلي

وفي مجموعة أخرى تغلب نادي السد القطري على الفيصلي السعودي 1-0، يوم الأربعاء، على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجّل السد هدف المباراة الوحيد عن طريق بيدرو ميغيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الأربعاء، أيضًا تعادل ناساف الأوزبكي على الوحدات الأردني 2-2 على نفس الملعب.

وتصدّر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف، مقابل 7 نقاط للسد و6 للوحدات، حيث فاز الفيصلي بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16، في حين تأهل ناساف كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.