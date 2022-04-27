عدنان جستنيه: "التغريدة المحذوفة" حققت أهدافها.. وهذه أسباب حذفها (فيديو)

كشف الإعلامي السعودي، عدنان جستنيه، أسباب حذف التغريدة التي نشرها أمس الثلاثاء، بعدما أثارت جدلا واسعا بين مشجعي ناديي النصر والاتحاد السعوديين.

وغرد جستنيه أمس الأربعاء : ”عضو شرف اتحاد سابق يسرب أخبار إدارة الاتحاد في قضية منظورة، هذه التسريبات من عضو الشرف السابق، تضر قلعة العميد، وقد تؤدي إلى خسارته القضية، إذا خسر الاتحاد هذه القضية، لا تلوموا من سربها.. إنما من كان له دور في نادي الاتحاد، في تقديمها لذلك العضو الشرفي“.

ولم يذكر جستنيه اسم صاحب القضية المنظورة، غير أن كثيرين ذهبوا إلى القضية الأبرز على الساحة الرياضية السعودية التي تخص نادي الاتحاد حاليا، وهي شكوى نادي النصر السعودي ضد نادي الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله.

وغرد جستنيه اليوم الأربعاء :“ التغريدة المحذوفة حققت أهدافها قبل وبعد الحذف، لهذا السبب غردت بها ولهذا السبب حذفتها“.

وعن أسباب الحذف قال الإعلامي المنتمي لنادي الاتحاد لقناة 24 الرياضية: ”بنيت المعلومة بناءً على علاقة أحد الصحفيين بأحد أعضاء شرف نادي الاتحاد السابقين، لكني أكتشفت بعد ذلك أن كل معلوماته مغلوطة“.

وتابع: ”تلقيت تأكيدات أن المعلومة ليست صحيحة، وأن إدارة الاتحاد حريصة على التكتم فيما يخص القضية، لذلك قمت بحذف التغريدة“.

التغريدة المحذوفة حققت اهدافها قبل وبعد الحذف

لهذا السبب غردت بها ولهذا السبب حذفتها https://t.co/bFDU41qpEi — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) April 27, 2022

قضية حمدالله

وأعلن اتحاد الكرة السعودي قبل أيام أن الفيفا سينظر في شكوى النصر ضد حمدالله، بينما ستنظر لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة السعودي في شكوى النصر ضد إداري الاتحاد حامد البلوي.

جدل حول التغريدة

وغرد الإعلامي علي الغامدي: “الزميل عدنان جستنيه، أخي أحد المتيمين بحب الاتحاد، طلب مني أسألك: 1/ لماذا غردت بهذة التغريدة ، 2/ لماذا مسحت التغريدة”. وغرد الناقد الرياضي غيث العمري: “كلام خطير من يقصد حبيبنا عدنان جستنيه“، قبل أن يقوم جستنيه بحظره على تويتر.

وفسخ نادي النصر السعودي عقد حمدالله وطالبه بسداد الشرط الجزائي مؤكدا امتلاكه أدلة قانونية تسمح له بفسخ العقد والحصول على شرط جزائي، قبل أن يوقع حمدالله لنادي الاتحاد ويقدم مستويات مميزة.

وتبادل الطرفان الشكاوى لدى الاتحادين السعودي والدولى لكرة القدم، قبل أن يرفع النصر شكوى أخرى متهما مسؤولي الاتحاد بتحريض اللاعب والتفاوض معه خارج فترته الحرة.

ومؤخرا قال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد تعليقا على القضية، إنه إن كان لنادي النصر حق فسيأخذه وإن كان لنادي الاتحاد حق فلن يتركه.