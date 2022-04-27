بندر الرزيحان يثير الجدل: لا يوجد سوى 3 أندية كبار والنصر ليس من ضمنهم (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، جدلا وغضبا بين جمهور النصر السعودي بسبب تصريحاته في برنامج ”الحصاد الرياضي“، مساء الثلاثاء، والتي رفض وصف ”العالمي“ فيها بأنه من الكبار.

وقال الرزيحان في تصريحاته ”الزملاء يقولون دائما هناك 4 أندية كبار، وهي لها قياسان إذا تقيس الاتحاد والهلال والنصر والشباب بأنهم الأربعة الكبار والهلال كبير الكبار، أو تحسبها بحسبة أخرى وأطلق عليهم الأندية الـ3 الكبار وما فيه إلا 3 كبار، هم الهلال والاتحاد والأهلي والنصر ليس من ضمنهم“.

🗣 بندر الرزيحان:

لا يوجد غير ثلاثة أندية كبار .. الهلال كبيرهم .. والنصر ليس من ضمنهم ..

الحصاد الرياضي …@banderalrezohan pic.twitter.com/8FA8RrPeSg — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 26, 2022

وبعد انتقاده من قِبل زملائه في الاستوديو، عاد بندر الرزيحان ليبرر تصريحاته، قائلا ”الهلال والاتحاد والأهلي هم الـ3 كبار فقط لأنهم لم يلعبوا في دوري أدنى وجميع الفرق الأخرى لعبت دوريات أقل من يوم تأسسوا حتى يومنا هذا، والأهلي هو ناد عظيم وله باع وجماهير“.

ودائما ما تثار الخلافات بين جمهور وإعلامي النصر والأهلي عن عدد بطولات كل فريق ومن الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين.

ويوجد فارق بسيط في نتائج الهلال والنصر خلال آخر 10 سنوات، في ظل تغييرات المدربين الكثيرة للفريقين، وعلى مستوى الدوري السعودي، حقق ”الزعيم“ خلال آخر 10 سنوات اللقب 4 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين.

وأما عن نادي النصر، فحقق الدوري السعودي 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، ولم يحقق أي بطولة آسيوية.

أقصى إنجاز لنادي النصر في دوري أبطال آسيا، هو الوصول إلى نصف النهائي، بينما حقق الهلال اللقب مرتين في آخر 3 نسخ.

الهلال ما زال يطارد الاتحاد في صدارة النسخة الحالية الدوري السعودي، إذ يتخلف عنه بفارق 11 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين له سيخوضهما خلال مايو المقبل أمام الفيحاء ثم الاتفاق.

بينما يحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 48 نقطة من 25 جولة خاضها الفريق، حيث حقق خلالها 15 انتصارا و3 تعادلات و7 هزائم.