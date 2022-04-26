أول ظهور لمحمد البكيري بعد إجرائه عملية قلب مفتوح (صورة)

طمأن الإعلامي الرياضي محمد البكيري محبيه عليه بعد إجرائه عملية قلب مفتوح مؤخرًا.

ونشر ”البكيري“ صورة له برفقة طبيبه المعالج من داخل الغرفة التي يتواجد بها في المستشفى، وعلق قائلًا: ”بعد فضل الله وإحسانه، ولله الحمد، ثم الدكتور وليد أبو خضير، رئيس جمعية أطباء القلب السعودية، الأفضل في تخصصه، نجحت عملية القلب المفتوح التي تم إجراؤها لقلب (حمَّلته أكثر مما يحتمل)“.

وأضاف: ”أُطمنكم، الوضع الصحي في تحسن، إن شاء الله، وممتن لسؤالكم ودعواتكم الطيبة التي كان لها أكبر الأثر معنويًا“.

بعد فضل الله وإحسانه ولله الحمد

ثم الدكتور #وليد_ابوخضير رئيس جمعية اطباء القلب السعودية. الأفضل في تخصصه.

نجحت عملية القلب المفتوح التي اجراءها لقلب (حملته اكثر مما يحتمل )🙃

واطمنكم الوضع الصحي في تحسن ان شاء الله.

ممتن لسؤالكم ودعواتكم الطيبة التي كان لها اكبر الأثر معنويا. pic.twitter.com/Z2XsLI1Cqh — محمد البكيري (@m_bukairy) April 26, 2022

ويوم السبت الماضي، أعلن محمد البكيري، مقدم برنامج ”المنصة“، خضوعه لعملية قلب مفتوح في تطور جديد على حالته الصحية.

وكان ”البكيري“ يمر بأزمة صحية منذ فترة، حيث حظي بعناية واهتمام وزارة الرياضة السعودية، كما أعلن عبر حسابه على موقع ”تويتر“ منذ عدة أيام.

وغرد البكيري: ”استودعت الله نفسي وعيالي وأهلي، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه جميعًا، صباح غدٍ سأُجري عملية ”قلب مفتوح“ لانسدادات الشرايين، لذا أسأل الله لي ولكم الخير حيث كان، دعواتكم، سامحونا، في أمان الله“.

ولم يذكر ”البكيري“ تفاصيل أخرى حول حالته الصحية، بعدما أعلن بشكل مفاجئ خضوعه لجراحة قلب مفتوح، خاصة أنه كان قد أعلن، يوم 13 أبريل الجاري، عن تحسن في صحته، حيث غرد: ”اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تُحصى، بفضل الله حالتي اليوم أفضل، تحتاج فقط بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان، لذا أشكر وزير الرياضة على اهتمامه وتوجيهه بذلك، كذلك شكرًا لكافة الزملاء في الوسط الإعلامي، والجمهور الرياضي، على دعواتهم وسؤالهم، وأعتذر لهم عن تقصيري في الردود“.

وحظي ”البكيري“ بدعم الوسط الرياضي السعودي بعدما غرد، يوم 12 أبريل: ”يارب انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك، يارب ما عجز عنه الأطباء، فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء، اللهم اشفني شفاءً لا يغادر سقمًا.. وانثر في جسدي العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين“.

والبكيري أحد الإعلاميين الرياضيين البارزين في السعودية، وهو رئيس تحرير صحيفتي النادي، والرياضي، السابق، ويقدم حاليًا برنامج ”المنصة“ على إذاعة ألف ألف.